,,Ochii pe mine!” Cristian Diaconescu, prim-vicepreşedinte PMP: ,,O singură chestiune este exclusă: alianţa cu partidul social democrat!” / ,,Dacă aduci un tâmpit în cine ştie ce funcţie, spui că ai politizat. Nu, domnule, e ticăloşie cap-coadă!”

,,Ochii pe mine! ”, cu Vlad Craioveanu – invitaţi miercuri seara la Aleph News – Cristian Diaconescu, prim-vicepreşedinte PMP şi artista Alexandra Ungureanu.

Cristian Diaconescu – ministru de Externe în Guvernul Boc şi şef al Administraţiei Prezidenţiale în mandatul lui Traian Băsescu – face o radiografie a politicii româneşti din ultimele luni.

Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 6 decembrie, îţi vorbeşte despre mize politice, despre alianţe pentru majoritate, dar şi care va fi locul şi rolul Partidului Mişcarea Populară (PMP) în politica din România după alegeri.

C. Diaconescu: ,,Banii trec pe la Casa de Sănătate, nu pe la miniştri!”

Cristian Diaconescu - candidat PMP pentru Senat – îţi vorbeşte despre proiectele pe care le are şi pe care ar vrea să le concretizeze din postura de senator, după alegerile din 6 decembrie 2020. Legea antifraudă şi cea a sănătăţii se află în topul priorităţilor sale.

,,Legea antifraudă. Dacă îmi permiteţi, plecând de la experienţa cealaltă a vieţii mele, cea de judecător, mă rog de magistrat, am reglementări în România pe tot felul de infracţiuni, pe tot felul de categorii de infracţiuni... Organizarea infracţională nu este reglementată. Adică un tip de organizare criminală. Practic nu pot dovedi că ai avut o acţiune directă, o legătură de cauzalitate cu fapta, chiar dacă ai creat o organizaţie care să se ocupe de trafic de fiinţe umane, ai creat o organizaţie care se ocupă de fraude sau de şantaj. Sau chiar de corupţie la nivel înalt, de ce nu?! Dar nu ai pus mâna pe bani, nu ai fost cel care ai executat infracţiunea efectiv. Şi atunci ai mijloace să scapi.

Pentru această lege pot oferi expertiza concretă a Italiei şi a Statelor Unite care au şi legi şi practică din punctul ăsta de vedere şi cred că s-ar potrivi din păcate şi la noi. Apoi, are PMP o lege interesantă: o Lege a Sănătăţii.

De ce spun că este interesantă? Este făcută în perioada lui Traian Băsescu, de Comisia de Sănătate de la Cotroceni, care a adunat 22 de profesori, medici etc, care au lucrat la această Lege a Sănătăţii. Dacă ne aplicăm şi discutăm sunt convins că vom găsim în ea elemente foarte interesante.

Vlad Craioveanu: Care ar fi plusurile, câteva dintre ele?

Cristian Diaconescu: Care ar fi plusurile? Păi să vedem, de exemplu, un tip de audit independent în legătură cu funcţionarea spitalelor, alt circuit al banilor şi, într-adevăr, gândirea unei variante care merge spre privatizare, în legătură cu unităţile spitaliceşti... O reorganizare a Casei de Asigurări de sănătate, pentru că văd că discută, foarte tare de miniştri şi, mă rog, diverşi oameni care într-o forma sau alta, medical, sunt implicaţi direct, dar banii trec pe la Casa de Sănătate, nu pe la miniştri.”

C. Diaconescu: ,,Nu se poate să îţi dau eu CNSAS-ul şi îmi dai mie Televiziunea!”

Invitatul lui Vlad Craioveanu îţi spune cât de complicat este, în zilele noastre, să scoţi politicul din administraţie. Mai mult, Cristian Diaconescu devoalează cum au loc în România lui 2020, ,,târgurile” de funcţii între diverse instituţii importante.

,,Vlad Craioveanu: Cum poţi scoate politicul din administraţie?

Cristian Diaconescu: Complicat... Dacă este să o iei după declaraţii, e fenomenal. În campanie toată lumea asta susţine. Şi aici fac şi o paranteză – îmi place ideea asta, dacă aduci un tâmpit în cine ce funcţie, spui că ai politizat. Nu, domnule, e ticăloşie cap-coadă! Dar e politizare! Nu e vorba de nicio politizare. Deci am să încerc, am să iau o grilă cum se poartă în Occident, că toţi au agenţii, şi o să încerc într-un act normativ să propun, măcar să văd şi eu. Nu o să aibă mare succes, vă spun! Să văd şi eu cine semnează şi să o iau şi să o pun public. Dar mi-o asum pe nume personal, cine, într-adevăr vrea să dea substanţă acestei idei – fără politizare. Domnule, măcar la astea mari. Cum e Consiliul Concurenţei, Banca Naţională, CNSAS... Nu se poate să îţi dau eu CNSAS-ul şi îmi dai mie Televiziunea. Efectiv, nu vă imaginaţi cum au loc astfel de târguri.

Ori, un militant de partid care 5 ani trece peste orice ruşine, orice morală şi se bate pentru partidul lui, indiferent de cât de aberant se comportă politic, moral, social, după 4-5 ani, păi nu e aşa că merită să iei 9000 de Euro pe lună pentru încă 9 ani? Păi nu, iată, deci se poate!”

C.Diaconescu: ,,Un compromis care nu compromite este obligatoriu în politică”

Cristian Diaconescu îţi spune şi care este partidul cu care el, personal, nu ar accepta niciodată o alianţă politică, după alegerile din 6 decembrie.

,,Din punctul meu de vedere, sigur partidele decid, o singură chestiune este exclusă: alianţa cu partidul social democrat. Dacă ei decid să facă chestia asta, vă spun, deschis, fără mine. Dacă ei decid alte variante, până la urmă, un compromis care nu compromite este obligatoriu în politică.”

C. Diaconescu, despre alianţa USR-PLUS: ,,Simplismul duce la aroganţă”

Cristian Diaconescu nu este la fel de vehement la adresa USR-PLUS precum Traian Băsescu care i-a numit ,,un soi de neo-marxişti.” Prim-vicepreşedintele PMP susţine însă că i-ar plăcea să-i vadă şi atunci când iau decizii, nu doar la nivel de slogane aspiraţionale.

,,C. Diaconescu: Nu aş putea să îi înscriu într-o anumită categorie. Pe mulţi dintre ei i-am avut studenţi. Nişte oameni extraordinari, nişte băieţi tineri, ambiţioşi, hotărâţi, dinamici, un anume tip de activism intelectual care mie mi-a plăcut. M-a deranjat la comportamentul lor un anume tip de simplism. Simplismul duce la aroganţă. În condiţiile în care, este clar, n-ai exercitat puterea niciodată, nu ştii cum e, bună, rea, mă rog! Cum se întâmplă în România…Ai soluţii înainte de a cunoaşte premisele: să acoperi, de multe ori, incompetenţa prin slogan!

Eu aş fi dispus să discut cu voi, spuneţi “fără hoţie, fără penali”. Ne-au semnat 1.000.000 de oameni. Foarte bine, este normal! Am semnat şi eu. Este foarte corect, numai că noi, ăştia care am semnat, nu ne gândim că rămâneţi la nivel aspiraţional. Şi când spui “o ţară fără hoţie” spui şi cum faci ca lucrurile astea să nu se întâmple. (…) Vreau să-i văd, pentru că trebuie un anume tip de schimbare, chiar brutală uneori în gândirea politicianului român, chiar uşor mai agresivă, dar să-i văd la decizii. Vreau să văd politicianul român în momentul în care este pus să decidă, în momentul în care se întoarce la partid cu decizia. Eh, atunci să-i vedem cum sunt!”

C. Diaconescu, despre relaţia cu Emil Boc şi Răzvan Ungureanu: ,,Nu am să fiu un ipocrit…”

Cristian Diaconescu a fost ministrul Justiţiei în Guvernul Adrian Năstase, ministru de Externe în Guvernul Emil Boc, dar şi în Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. În 2014, a fost consilier al preşedintelui Traian Băsescu. Sunteţi curioşi cu care dintre ei a lucrat cel mai bine şi care l-a enervat cel mai mult?

,,Nu am să fiu un ipocrit. Nu vă dau un răspuns egalitarist ca să nu supăr pe toată lumea. Am argumente în a spune ca am lucrat foarte bine cu toţi. Pe scurt, Legile Justiţiei pe care s-au chinuit să le facă praf, tot alea sunt: 303, 304 şi 317. Pot să vă mărturisesc că am fost ultimul reprezentant al României care a negociat cu UE ceva pe justiţie şi i-a ieşit. (…) Cu Emil Boc am lucrat foarte bine. Cu Răzvan Ungureanu, a fost mandat scurt, dar am reulit să ne apropiem foarte, foarte mult de intrarea în Acordul Shengen. (…) O să vă fac o mărturisire în premieră: reuşisem să stabilim cu secretariatul General al UE ca MCV-ul, Mecanismul de Cooperare şi Verificare să ni-l facem singuri, ştiind că nu-l putem înlocui. Reuşisem să obţinem consensul lor, inclusiv al Finlandei (…) A venit în 2012 suspendarea lui Băsescu şi a căzut”

C.Diaconescu, despre Traian Băsescu: ,,Este exact altfel!”

Cristian Diaconescu îţi spune cum este Traian Băsescu, văzut de mulţi, în timpul mandatelor sale, ca fiind ,,un preşedinte jucător.”

,,Este foarte disciplinat. Experienţa lui pe vas… Da, nu este un jucător, este exact altfel! Şi el, ca şi Adrian Năstase, oameni care stau la birou 17 ore pe zi.”

Alexandra Ungureanu, despre muzică şi reinventare în pandemie

Şi de la la alegeri şi politică, schimbăm radical macazul şi trecem la o porţie de muzică! Alexandra Ungureanu îţi spune care au fost marile provocări ale acestei perioade şi dacă îşi mai pot permite artiştii noştri să trăiască exclusiv din muzică, într-o perioadă în care restricţiile au schimbat total regulile jocului.

Despre bucuria muzicii care rămâne, indiferent de vremuri, despre readaptare şi reinventare, aflaţi chiar de la Alexandra Ungureanu, în emisiunea cu ,,Ochii pe mine!”

,,Acest val doi al pandemiei, arată clar că traversăm o criză fără precedent. Din punctul meu de vedere incertitudinea este ceva monstruos şi este inamicul cel mai mare al creaţiei. Avem nevoie să socializăm! Eu stau mai bine decât alţi colegi de-ai mei, am proiecte care funcţionează şi cu rezultate foarte bune.”

A.Ungureanu, despre etalonul de frumuseţe din zilele noastre!

Alexandra Ungureanu îţi spune şi care este etalonul de frumuseţe din showbiz, dar şi cum cum eşti judecată, mai ales ca femeie, dacă nu te înscrii în aceste norme de frumuseţe.

,, A.Ungureanu: Nu m-a lovit ceva anume pentru ca nu am fost în vizor cu partea asta personală. (...) Însă, mai ales ca femeie eşti judecată.

V.Craioveanu: Cum ar trebui să fii în normele lor de frumuseţe? Să îţi faci o operaţie de mărire de buze, să îţi pui nişte silicoane?

A.Ungureanu: Deşi body shaming-ul nu ar mai fi un subiect în 2020, se pare că, totuşi, există acest tipar de frumuseţe, acest clişeu, care va dăinui în conştiinţa oamenilor. Acum 15 ani se cerea să fii frumos. Vocea era sau nu era, în rest trebuia să fii manechin ca să ai o formaţie de fete. Acum e puţin mai bine.”

A.Ungureanu, despre materialul ei de lucru: emoţia!

Printre clişee şi reguli pe care, aparent, trebuie să le respecţi, pentru a fi vizibil în showbiz, concluzia Alexandrei Ungureanu este una simplă.

Artista susţine: ,,Mă bazez că materialul meu de lucru este emoţia, şi trecând prin timp chestia asta va dăinui”, susţine artista.