Care este pericolul pe care îl reprezintă investițiile în imobiliare? Răspunsul lui Cristian Chifoi

Antreprenorul Cristian Chifoi a fost invitat de Adrian Artene într-un episod recent al podcastului „Altceva”, unde a discutat despre riscurile pe care le pot implica investițiile imobiliare în anii ce urmează, chiar dacă mulți români le percep ca fiind o alegere sigură.

Cristian Chifoi, om de afaceri și consilier financiar online, a subliniat în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene„, importanța economiilor și a prioritizării cheltuielilor.

„Din primul meu salariu, când am fost angajat la ca inginer la Petrom, exact asta am făcut, 100 lei, atâta am pus deoparte, n-am putut mai mult. La al doilea lea au fost 300 de lei și nu i-am luat de la gură. Nu aveam de ce să cheltuiesc banii ăia pe tâmpenii.”, a declarat Cristian Chifoi, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene„.

Cristian Chifoi explică de ce investițiile imobiliare nu mai aduc aceleași câștiguri

Specialistul în finanțe a detaliat motivele pentru care achiziționarea unei locuințe nu mai reprezintă o investiție avantajoasă. El a evidențiat mai multe riscuri cu care se pot confrunta cei care cumpără apartamente cu intenția de a le închiria.

„Se trezesc oamenii: „Am 15.000 de euro puși deoparte Ce fac cu ei?” Primul gând: avans la apartament. De ce credem noi că apartamentul este o investiție bună? Asta e întrebarea. Așa am fost educați. Știm că un apartament își păstrează valoarea sau, mă rog, se apreciază în timp și poate să-ți obțină și un venit pasiv, lucruri false. Și una și alta, pentru că depinde unde este apartamentul, în ce zonă. Dacă vine un set nou de blocuri acolo, care arată mai mișto, apartamentul tău, în teorie, se devalorizează. Dacă se construiește o centrală termonucleară acolo, apartamentul tău e la jumate.

Deci nu e adevărat. Partea cu venitul pasiv, dacă se strică ceva acolo nu răspunde chiriașul, tu răspunzi, îți pleacă chiriașul cu jumate din mobilă. Pierderi peste pierderi.”, a precizat Cristian Chifoi.

Cristian Chifoi: „Dacă vrei să ai profit în 2025, investești în imobiliare”

Întrebat de jurnalistul Adrian Artene despre investițiile în aur – o alternativă tot mai căutată de cei care vor să-și crească veniturile – Cristian Chifoi a oferit perspectiva sa asupra acestui tip de plasament.

„Aș vrea să vorbim și despre investiții în aur, dacă are sens în perioada următoare, pentru că afirmai într-unul dintre clipurile tale că aurul a atins o cotație care cumva planează amenințător”, a spus Adrian Artene.

Cristian Chifoi a vorbit despre modul în care funcționează „ciclurile de piață” și a subliniat că, deși investițiile imobiliare sunt rentabile în 2025, iar prețul aurului a crescut semnificativ recent, aceste tendințe nu vor mai fi valabile peste trei ani.

„Dacă cumpărai aur sau imobiliare în 2015,…după părerea mea, ai fost un investitor excelent. După aia a venit pandemia și am văzut apartamente cum s-au apreciat cu 4% peste noapte. Și atunci da, aia a fost o investiție bună. Acum, în momentul ăsta nu mai este o investiție bună, depinde de ciclurile de piață.

Dacă vrei să fii profitabil cu adevărat, astăzi, în 2025, trebuie să faci dezvoltări imobiliare, calculezi randamentul. Dacă vrei să cumperi un apartament, randament 5-6% câte inflație? Cam la fel, pierzi bani. Punct. Aurul a crescut din 2015 aproape dublu. Dacă tu crezi că aurul e o investiție bună acum, pentru că este scump. După părerea mea, ciclul de imobiliare actual ar trebui să aibă un vârf undeva spre 2028 și după aia o să înceapă un declin care o să țină mulți ani”, a precizat Cristian Chifoi.