Elveția: Ședință de guvern în regim de urgență după ce SUA a impus tarife imense de 39%

Consiliul Federal, va discuta joi, la Berna, următorii pași diplomatici și economici în contextul noilor tarife impuse de SUA. Întâlnirea are loc după ce președinta Elveției, Karin Keller-Sutter, nu a reușit să ajungă la un acord cu oficialii americani în cadrul vizitei sale de urgență, întrucât nu s-a întâlnit cu președintele Donald Trump sau cu reprezentanți economici ai acestuia.

Oferta Elveției de a accepta un tarif de 10% a fost respinsă de Washington, iar noile tarife de 39% au intrat în vigoare. Trump a publicat pe platforma lui de socializare, Truth Social „Miliarde de dolari, în mare parte din țări care au profitat de Statele Unite timp de mulți ani, vor începe să curgă în SUA”.

În ciuda eșecului temporar al negocierilor, surse diplomatice elvețiene susțin că discuțiile vor continua și că administrația Trump nu a respins în totalitate posibilitatea unui acord comercial.