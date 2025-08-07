Cum s-a modificat piața apartamentelor în capitală după majorarea TVA?

Creșterea TVA de la 5% la 9% pentru locuințele noi, intrată în vigoare la 1 august, a produs deja un efect de domino în piața rezidențială. În București, tot mai mulți cumpărători s-au reorientat către apartamentele vechi, ceea ce a dus la o scumpire accelerată a acestora.

Potrivit ZF Index Imobiliar, realizat împreună cu SVN România, prețul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere a ajuns în iulie 2025 (când a fost anunțată creșterea TVA) la 128.846 de euro, în creștere cu 1.384 de euro (plus 1%) față de iunie și cu 18.308 euro (plus 16,5%) față de aceeași lună a anului 2024.

Creșterea TVA mută cererea pe piața veche

„Piața rezidențială secundară a avut o evoluție constantă în iulie, când activitatea pe piaţa rezidenţială nouă a fost mai intensă, ca urmare a majorării cotei TVA de la 1 august. Ne așteptăm ca ritmul de creștere a prețurilor să se apropie de 20% până la finalul anului“, a explicat Andrei Sârbu, CEO companiei de consultanță imobiliară SVN România.

Mișcarea fiscală adoptată de guvern a determinat mulți cumpărători să încheie rapid tranzacții pe segmentul nou înainte de 1 august, dar și să ia în considerare tot mai serios piața secundară, acolo unde TVA-ul nu se aplică la fel. Astfel, apartamentele construite între 1978 și 1990, mai accesibile și bine conectate la infrastructura urbană, au devenit soluția preferată pentru locuire sau investiție.

Colentina și Dristor, campioane la scumpiri

În unele cartiere, efectele s-au văzut imediat. În iulie față de iunie, prețurile au crescut cu 9.000 de euro în Colentina, cu 6.000 de euro în Dristor și Militari și cu 5.000 de euro în Drumul Taberei și Berceni, zone unde cererea a rămas constant ridicată.

În ultimele 12 luni, cele mai mari creșteri de prețuri la apartamentele vechi s-au înregistrat în cartiere precum Colentina (+34,4%), Dristor (+31,6%) și Militari (+28,2%). Berceni și Drumul Taberei au avut, la rândul lor, scumpiri anuale de peste 23%.

În schimb, în Titan și zona Unirii-Victoriei, unde cererea e mai redusă, prețurile au scăzut în iulie cu 6.000 – 7.000 de euro. Tineretului și Aviatorilor–Kiseleff au înregistrat stagnări în luna iulie, fără variații de preț față de luna precedentă.

Zonele periferice sau semi-centrale câștigă teren

Evoluția anuală reflectă tendințe mai vechi din piață, accentuate recent de anunțul majorării TVA pentru locuințele noi. În ansamblu, 9 din cele 13 cartiere analizate de ZF Index au înregistrat creșteri de preț în iulie, iar 4 zone au stagnat sau au scăzut ușor.

Segmentarea pieței devine tot mai clară: zonele periferice sau semi-centrale, cu acces bun și prețuri moderate, atrag cel mai mult interesul cumpărătorilor afectați de scumpirea locuințelor noi: „Apartamentele vechi revin în centrul atenției pentru că sunt mai accesibile, deja construite și scutite de noile condiții fiscale, iar acest val de interes va continua și în partea a doua a anului“, spun analiștii.