Premiera noului film din seria "James Bond", amânată din cauza epidemiei de coronavirus

Premiera noului film din seria "James Bond", "No Time To Die", a fost amânată şapte luni din cauza epidemiei de coronavirus, informează BBC News.

Producătorii au anunţat miercuri decizia de amânare a premierei filmului "No Time To Die" din aprilie în noiembrie, "după analizarea atentă şi completă a situaţiei pieţei cinematografice mondiale".

În Marea Britanie, filmul va avea premiera pe 12 noiembrie, iar în Statele Unite pe 25 noiembrie.

Filmul "No Time To Die", în care Daniel Craig ar urma să joace ultima oară rolul agentului secret britanic, urma să ajungă în cinematografe începând in 3 aprilie. Premiera mondială era programată pe 31 martie la Sala Regală Albert din Londra.

Ultimul film din seria "James Bond", "Spectre", a generat încasări de aproape 900 de milioane de dolari în anul 2015.

În contextul epidemiei de coronavirus, cinematografele din China au amânat, de asemenea, lansarea filmelor "Mulan" şi "Sonic the Hedgehog".

