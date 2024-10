Premiile Astra Film Festival 2024. „Alice On & OFF”, „Tata”, „Maia – portret cu mâini” şi „Moartea lui Zagor” printre laureaţii ediţiei. Festivalul continuă online cu o selecţie de 39 de filme

Trei producţii româneşti au fost apreciate în mod deosebit: „Alice On&Of”, de Isabela Tent (Cel mai bun film al Secţiunii România), „Maia – portret cu mâini”, de Alexandra Gulea (Cel mai bun regizor, Secţiunea România), şi „Tata”, de Lina Vdovîi şi Radu Ciorniciuc (Premiul pentru regie, Secţiunea Central şi Est-europeană). De asemena, tânărul regizor Daniel Ţîcu a primit o Menţiune Specială la Secţiunea Studenţească. Festivalul continua online până pe 10 noiembrie. Program şi bilete, aici: https://www.astrafilm.ro/ro/2023/program-complet/online-aff

„Cele aproximativ 300 de proiecte cinematografice ale ediţiei din acest an au fost 300 de călătorii în jurul lumii, care ne-au ajutat să înţelegem diverse experienţe umane. Astra Film Festival e o poveste despre oameni care fac film, văd film şi cărora filmele le-au schimbat viaţa. Când cultura nu e chiar o prioritate, e excepţional să menţii un festival peste 30 de ani”, a declarat regizorul Dumitru Budrala, director fondator al Astra Film Festival.

Astra Film Festival 2024 a acordat premii pentru competiţiile România, Europa Centrală şi de Est, Voci Emergente ale Filmului Documentar şi DocSchool, la care se adaugă premierea proiectelor inovatoare din cadrul programului special Doc Tank.

Secţiunea Europa Centrală şi de Est

Unsprezece filme au fost selectate în această secţiune, jurizată de Jan Gogola (regizor, editor de scenarii şi lector la Universitatea Tomas Bata din Zlín), Christian Popp (producător), Pedro Segura (critic şi distribuitor de film din Mexic).

Premiul pentru cel mai bun film a fost acordat producţiei „Pădurea”, de Lidia Duda, „cu o cinematografie desăvârşită, unde scenariul devine mai mult decât un decor, se transformă într-un simbol al protecţiei şi al vulnerabilităţii, un spaţiu mental care reflectă graniţele identităţii noastre şi ne provoacă să ne gândim cum protejăm ceea ce ne este drag”, a motivat juriul.

Premiul pentru cea mai bună regie a fost acordat filmului documentar „Tata”, de Lina Vdovîi şi Radu Ciorniciuc, „un film care ne oferă o explorare curajoasă, concretă şi profund vulnerabilă a violenţei sociale şi intime”, potrivit motivaţiei juriului.

Secţiunea Voci Emergente ale Filmului Documentar

Zece filme au intrat în competiţia acestei secţiuni, jurizate de Victor Morozov (critic de film), Faridah Gbadamosi (programator de film la Tribeca), Renata Santor (Coordonator de cercetare şi programare la Festivalul de Film din Veneţia).

Premiul pentru Cel mai bun film a fost acordat documentarului „Răzvrătire nocturnă”, de Nelson Makengo, un film „realizat aproape exclusiv noaptea, este o performanţă tehnică impresionantă care nu îşi pierde niciodată concentrarea asupra umanităţii personajelor şi asupra capacităţii lor de a găsi soluţii prin colaborare”, a motivat juriul.

În cadrul aceleiaşi categorii, Premiul pentru cel mai bun regizor a fost acordat lui Farahnaz Sharifi pentru filmul „Planeta mea furată”, în care regizorul „foloseşte călătoria sa personală pentru a cartografia realităţile tumultuoase ale naţiunii, atât suferinţele existente, cât şi bucuria unui viitor optimist, având în centrul său rolul esenţial al femeilor”, au spus membrii juriului.

Secţiunea România

Această categorie, jurizată de Ana Vlad (lector universitar şi regizor), Toma Peiu (regizor) şi de Ellen Evans (regizoare), a avut în competiţie 13 filme, iar câştigătorul premiului pentru Cel mai bun film este un portret de familie care „bântuie spectatorul mult timp după genericul de final” - „Alice On and Off”, de Isabela Text, „documentarul care aduce în prim-plan o adolescentă artistă devenită mamă, într-un univers liminal, tenebros, plin de riscuri si brutalitate”, au declarat membrii juriului.

Premiul pentru Cel mai bun Regizor i-a fost acordat regizoarei Alexandrea Gulea, pentru documentarul „Maia - Portret cu Mâini”. Juriul a fost impresionat de „secvenţele memorabile care dovedesc încrederea regizoarei în propria viziune cinematografică şi consistenţa abordării sale, la hotarele non-ficţiunii”.

La această categorie s-a acordat şi o Menţiune specială, primită de Adrian Dohotaru pentru filmul documentar „Moartea lui Iosif Zagor”, „un lungmetraj de debut structurat ca o revelaţie din interior, o privire pătrunzătoare în interiorul unei crize sociale profunde”, potrivit motivaţiei date de juriu.

Secţiunea Studenţească

În Secţiunea Studenţească, în care au fost selectate 15 filme, regizoarea Maria Luiza Pârvu şi scenaristul şi criticul de film Nagy V. Gergő au decis că Cel mai bun film al competiţiei din acest an este „Visându-l pe Putin”, de Nastia Korkia şi Vlad Fishez, un film care „reflectă un moment istoric distopic, unde fantomele tiranilor se infiltrează în adâncurile fiinţei noastre sociale prin intermediul tehnologiei digitale”.

Cea Mai Buna Regie, în cadrul aceleiaşi secţiuni, a fost oferit documentarului „Omagiu pentru un apartament”, de Paula Ďurinová „un film care utilizează un limbaj vizual poetic pentru a crea o scrisoare de dragoste către un loc ce reuneşte amintirile bunicilor ei disidenţi.

Filmul documentar „Toată ziua-i noapte” de Daniel Ţîcu a primit Menţiunea Specială a Juriului, în cadrul aceleiaşi categorii. „Tânărul regizor se uită cu răbdare şi perseverenţă la străbunicul său pe patul de moarte”, a arătat juriul.

Premiile programului special DocTank

Au fost 8 proiecte selecţionate în acest an; Premiul Astra Film Doc Tank Emerging Voices oferit de VOYO a fost acordat unui documentar care „transformă căutarea victimelor lagărelor de muncă forţată din România comunistă într-o meditaţie despre memorie şi dreptate” - „The Digs”, de Diana Munteanu (regizor) şi Ana Maria Vijdea (producător).



Premiul Astra DocTank Postproduction, oferit de Chainsaw Europe Studio a revenit documentarului „How come we ended up here”, de Toma Peiu şi Luiza Pârvu, pentru „modul unic în care explorează complexitatea intersecţiilor culturale şi estetica vizuală captivantă”.



Astra DocTank Consultancy Award, oferit de Raina Films (Consultanţă şi analiză pe strategia de festivaluri) a mers către „RATAFÁK – Puppet of fear”, regizor şi producător Marek Vaňous (Slovacia).

Astra DocTank East Silver Market Award, oferit de Institute of Documentary Film, a revenit documentararui „Love Porn”, de Ruxandra Gubernat (regizor) şi Tudor Hermeneanu (producător).

Despre Astra Film Festival

Festivalul Internaţional de Film Documentar Astra Film din Sibiu, lansat în 1993 ca proiect inovator, este unul dintre cele mai importante festivaluri de film de non-ficţiune din Europa, inclus de European Film Academy pe lista festivalurilor care au dreptul de a face nominalizări directe pentru European Film Awards. AFF se află sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României şi este organizat de Astra Film, CNM Astra şi Fundaţia Astra Film.