Prietenii reacționează la dispariția Marinelei Chelaru / „A fost o bucurie de om pe care viata l-a ținut ca într-un meci de box. Până la final”

„Moartea părinților ei a dărâmat-o și s-a îmbolnăvit”, scrie, într-o postare tulburătoare, actrița Nuami Dinescu despre dispariția fulgerătoare a Marinelei Chelaru.

„Marinela nu a avut deloc o viață ușoară. Dimpotrivă.

Extrem de talentată, a prins un timp în care își găseau locul doar dimensiunile 906090, chiar dacă ea, când am cunoscut-o eu, era tânără și subțire, nu era chiar în tiparele impuse. Și i-a fost tare greu.

Cânta o piesă a Corinei Chiriac când am văzut-o eu prima dată, era absolventă a scolii populare de artă la canto, clasa Mihaela Runceanu, cânta tare frumos. Am văzut atunci o artistă care știa să umple scena și, aveam să descopăr mai târziu, ce haioasă și funny era.

Îmi amintesc foarte limpede ce cânta, cum se mișca pe scena aia mare, mi-a plăcut mult de ea, am aflat apoi că înainte fusese în invatamant, dar iubea mult meseria asta și s-a aruncat cu totul în ea”, povestește Nuami Dinescu.

Încăpățânată, talentată, necuprinsă în nicio normă

Nu a putut să aibă copii, deși și i-a dorit nespus, însă destinul i-a compensat această neputință cu o carieră în actorie și un soț despre care de multe ori vorbea că este sprijinul ei.

„Eu sunt nebună, eu sunt rea, mă știu”, obișnuia să spună Marinela Chelaru, cu o admirație de nepovestit despre răbdarea și puterea omului de lângă ea.

Om care, după 25 de ani de căsnicie, a mai cerut-o odată în căsătorie.

Sinceră, contagios de veselă, optimistă (o optimistă care strângea în sufletul ei ecoul atâtor suferințe reprimate), Marinelei Chelaru, spun prietenii și toți cei care au cunoscut-o, i se va simți lipsa.

Patru AVC-uri, un diabet, suferințele emoționale au răpus-o până la urmă pe actrița care devenise de nerecunoscut.

Ca să nu mai amintim nici de faptul că afecțiunile cardiace nu au oprit-o pe încăpățânata Marinela Chelaru să adopte un stil alimentar mai sănătos.

„Am o stare de îmi vine să cad”

O ambulanță chemată într-o stare de criză s-a terminat cu refuzul de a se interna, după ce mai fusese internată o dată:

„Nu am fost bine și nici acum nu sunt prea bine, sunt așa, un pic amețită, amețită, leșinată, cam așa. Am fost la spital, în februarie, o săptămână. Tot așa, nu m-am simțit bine și m-au ținut acolo o săptămână și dacă mi-am revenit mi-au dat drumul acasă. Am niște stări când îmi e bine, când îmi e rău… am o stare de îmi vine să cad, să amețesc. Atât, după aia îmi revin”, a declarat atunci actrița.

„Corpul obosește într-o zi și pleacă să se odihnească”

„Marinela Chelaru a fost o fată sinceră și veselă, a adus râsete și veselie și voioșie în viețile celor care au urmărit-o în evoluția ei profesională, a fost o bucurie de om pe care viata l-a ținut ca într-un meci de box. Pina la final.

S-a ridicat de multe ori, a făcut cât a putut, dar corpul care ne poartă zi de zi prin toate obosește într-o zi teribil și pleacă să se odihnească.

Ne rămâne, ca după orice artist, râsul și bucuria cu care a iubit ce făcea, partiturile ei care starneau hohote de râs. Pe care le-a împărțit cu dărnicie cu noi. Să te odihnești în pace, fată bună. De acum nu o sa te mai doară nimic”, a scris Nuami Dinescu.