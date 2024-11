Quincy Jones, producătorul muzical care a lucrat cu Michael Jackson şi Frank Sinatra, a murit

Printre cele mai importante realizări ale sale se numără calitatea de producător al albumului istoric Thriller al lui Michael Jackson. El a supervizat şi înregistrarea albumului caritabil We Are The World din 1985.

Jones a compus, de asemenea, coloana sonoră a filmului britanic de succes din 1969 „Jaf în stil italian”, cu Michael Caine în rolul principal.

Impresarul său, Arnold Robinson, a confirmat că Jones a murit la domiciliul său din Los Angeles duminică, înconjurat de familia sa.

Într-o declaraţie, familia sa a spus: „În această seară, cu inimile pline, dar frânte, trebuie să împărtăşim vestea decesului tatălui şi fratelui nostru, Quincy Jones. Şi, deşi aceasta este o pierdere incredibilă pentru familia noastră, sărbătorim viaţa minunată pe care a trăit-o şi ştim că nu va mai exista niciodată altul ca el”.

„Suntem extrem de mândri să ştim că dragostea şi bucuria, care erau esenţa fiinţei sale, au fost împărtăşite cu lumea prin tot ceea ce a creat. Prin muzica sa şi dragostea sa nemărginită, inima lui Quincy Jones va bate pentru eternitate”, au adăugat membrii familiei sale.

Artsitul, a cărui carieră se întinde pe mai mult de 75 de ani, a obţinut 28 de premii Grammy din 80 de nominalizări. El a fost numit unul dintre cei mai influenţi muzicieni de jazz ai secolului al XX-lea de către revista Time.