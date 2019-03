Reporteri fără Frontiere: România ocupă locul 44 din 180 de ţări în privinţa libertăţii presei. Problemele semnalate/ China vrea influenţarea presei străine pentru impunerea propriei ideologii

România ocupă locul 44 în lume în clasamentul pe anul 2018 privind "Libertatea de informare", pe primele poziţii fiind Norvegia, Suedia şi Olanda, iar pe ultimele Eritreea şi Coreea de Nord, conform unui raport elaborat de organizaţia Reporteri fără Frontiere.

Cu o medie de 23,65 puncte, România avansează două poziţii faţă de anul 2017, ajungând în anul 2018 pe locul 44 dintr-un total de 180 de ţări, arată raportul intitulat "Pentru libertatea de informare", realizat de organizaţia Reporteri fără Frontiere (Reporters without Borders/ Reporters sans frontières). Scorul acordat ţărilor este între 0 (zero) şi 100 de puncte, zero fiind cel mai bun.

Pe harta elaborată de organizaţie, România se află în zona galbenă, catalogată ca fiind "destul de bună".

Organizaţia Reporteri fără Frontiere a identificat o serie de probleme la presa din România. "Companiile de presă din România au fost transformate din ce în ce mai mult în instrumente de propagandă politică (mai ales în anii electorali), astfel că politizarea excesivă a presei, mecanismele corupte de finanţare, politicile editoriale subordonate intereselor patronilor şi infiltrarea agenţilor serviciilor de informaţii au devenit un lucru normal", arată raportul.

Pe primul loc în clasament se află Norvegia (7,63 puncte), urmată de Suedia, Olanda, Finlanda şi Elveţia. Statele Unite ocupă locul 45, imediat după România, Franţa este o poziţia 33, Marea Britanie pe 40, Italia este pe 46, iar Ungaria pe 73.

Rusia este pe locul 148, iar China pe 176. Pe ultimele locuri se află Siria (177), Turkmenistan (178), Eritreea (179) şi Coreea de Nord (180).

Reporteri fără Frontiere: China vrea influenţarea presei străine pentru impunerea propriei ideologii

China depune eforturi pentru influenţarea presei din străinătate în scopul impunerii propriei ideologii şi contracarării criticilor, arată raportul organizaţiei Reporteri fără Frontiere, acuzând Beijingul că vrea o "nouă ordine mondială la nivelul presei".



În raportul intitulat "Încercarea Chinei de a institui o nouă ordine mondială la nivelul presei", organizaţia Reporteri fără Frontiere investighează strategia Beijingului de a exercita control asupra informaţiilor dincolo de frontierele sale, un proiect care constituie o ameninţare la adresa libertăţii presei în întreaga lume.

China, care se află pe locul 176 din 180 de ţări în Clasamentul pe anul 2018 privind libertatea presei elaborat de organizaţia Reporteri fără Frontiere, depune eforturi în afara frontierelor sale pentru a impune un vocabular "corect din punct de vedere ideologic", în scopul contracarării criticilor şi ascunderii capitolelor negre din istoria sa. Printre strategiile utilizate de China în acest sens se numără "modernizarea postului internaţional de televiziune, cumpărarea masivă de spaţiu publicitar în presa internaţională, acţiuni de infiltrare în presa internaţională, dar şi masive acte de şantaj, intimidare şi hărţuire", precizează raportul.

"Potrivit regimului de la Beijing, jurnaliştii nu au rolul de a fi o contraputere, ci mai degrabă de a servi propagandei ţărilor. Dacă sistemele democratice nu opun rezistenţă, Beijingul îşi va impune perspectivele şi propaganda, care sunt ameninţări la adresa jurnalismului şi democraţiei", afirmă Christophe Deloire, secretarul general al organizaţiei Reporteri fără Frontiere.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.