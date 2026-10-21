Revista feministă germană „Emma” își încetează apariția după aproape 50 de ani. Motivația nu este una financiară

Alice Schwarzer întrerupe publicarea revistei feministe „Emma” după 50 de ani. Numărul din 8 decembrie va fi ultimul, a declarat activista pentru drepturile femeilor pentru agenția germană de presă (dpa) din Köln. Motivele economice nu au fost factorul decisiv. „Cu siguranță, tirajul nostru este și el în scădere. Dar veniturile noastre acoperă în continuare cheltuielile. Nu, închidem pentru că credem: Ajunge!” a afirmat Schwarzer într-un comunicat, potrivit Der Spiegel.

„Emma” și-a menținut poziția timp de trei generații și a luat poziție „împotriva multor absurdități în numele feminismului”. „Așadar, dacă mă scuzați: suntem epuizate acum.”

Schwarzer este cea mai faimoasă feministă din Germania. Revista „Emma”, pe care a fondat-o, a fost publicată pentru prima dată pe 26 ianuarie 1977. Schwarzer își descrie motivația de astăzi astfel: „Misoginia a ceea ce noi, feministele, numim «mass-media masculină» m-a condus la concluzia că noi, jurnaliste, aveam nevoie de propria noastră revistă, de propria noastră voce.”

Poziție față de războiul din Ucraina

De la începutul războiului din Ucraina în 2022, Schwarzer, uneori împreună cu Sahra Wagenknecht, a pledat în repetate rânduri pentru negocieri rapide de pace cu Rusia. Criticii o acuză că a pierdut din vedere cine sunt agresorul și țara atacată în acest război. În 2024, ea a recunoscut că poziția sa față de războiul din Ucraina a avut consecințe și asupra numărului de abonați la revista „Emma”. Deși în 2023 a existat un sprijin semnificativ pentru „poziția de pace a Emmei”, „cel puțin unul din cinci cititori și-a anulat abonamentul în semn de protest. Acest lucru este menit să doară – și chiar doare. De ce ar face cititorii asta unei reviste care se bazează pe abonamente?” Ea a adăugat că nu s-ar simți intimidată de acest lucru.

Poziția față de persoanele transgender

Schwarzer a stârnit proteste și cu poziția sa față de persoanele transgender. În 2023, 33 de autori și artiști au cerut anularea unui eveniment cu ea la festivalul Toamna Literară de la Leipzig, deoarece a atras în mod repetat atenția cu „declarații și publicații transfobe, rasiste și misogine”. Schwarzer a reacționat indignată, asigurând Agenția Germană de Presă (dpa) că nu a atacat niciodată persoanele transgender. „Ceea ce consider problematic, însă, este noua ideologie trans care cere dreptul de a-și schimba genul legal de la vârsta de 14 ani și la tratamente hormonale și intervenții chirurgicale periculoase pentru toată lumea.” Trebuie să fie posibilă exprimarea acestei opinii fără a fi exclusă imediat din discursul public.

Întrebarea a apărut în repetate rânduri dacă Schwarzer ar trebui să predea frâiele revistei bilunare „Emma” cuiva mai tânăr. În 2008, jurnalista Lisa Ortgies a preluat într-adevăr funcția de redactor-șef, dar după doar scurt timp a avut loc o dispută, iar Schwarzer a preluat din nou revista.

În penultimul număr al revistei „Emma”, care apare pe 27 octombrie, Schwarzer își asigură cititorii că a încercat într-adevăr, de-a lungul timpului, să găsească „mai mulți colegi în spiritul nostru”, inclusiv un potențial redactor-șef. Au existat și jurnaliști care ar fi fost potriviți, dar acești colegi au preferat alte canale media. Raționamentul ei: „Vânturile nu sunt chiar atât de puternice acolo”.

„Emma” a schimbat Germania în ultima jumătate de secol

În 2017, la cea de-a 40-a aniversare a filmului „Emma”, Schwarzer era încă optimistă în ceea ce privește viitorul. Problemele feministe erau mai solicitate astăzi decât fuseseră acum zece ani, a declarat ea pentru Agenția Germană de Presă (dpa). „În anii ’90, oamenii credeau că au realizat deja totul. Și acum vedem: Nu se întâmplă atât de repede.”

Schwarzer subliniază că „Emma” a schimbat Germania în ultima jumătate de secol. Două dintre numeroasele subiecte pe care revista le-a abordat „aproape singură” timp îndelungat au fost abuzul sexual asupra copiilor și islamismul. „Emma” a început să acopere aceste probleme încă din 1978 și, respectiv, 1979, cu mult înaintea altora. „Mass-media a devenit adesea conștientă de numeroase alte subiecte – cum ar fi impozitarea comună a cuplurilor căsătorite, cancerul de sân sau mutilarea genitală feminină – doar datorită publicațiilor din «Emma».”