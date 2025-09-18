România, Republica Moldova și Ucraina pregătesc includerea complexului Cucuteni în patrimoniul UNESCO

Evenimentul a avut loc la Chișinău, în cadrul unei conferințe internaționale dedicate valorii universale a uneia dintre cele mai vechi civilizații europene. Memorandumul stabilește cadrul oficial de colaborare între cele trei state pentru protejarea, promovarea și valorificarea complexului, care cuprinde așezări, locuințe, sanctuare și artefacte datate între 5050 și 3500 î.Hr.

„Cultura Cucuteni-Tripolie reprezintă una din cele mai însemnate manifestări ale civilizației europene vechi, iar faptul că, în aceste vremuri complicate, ne-am reunit pentru a pune bazele unei colaborări pentru promovarea, protejarea și punerea în valoare a acestei importante moșteniri pe care o împărtășesc cele trei popoare, vorbește despre rolul esențial al patrimoniului cultural în afirmarea identității și apartenenței noastre, pe care ne angajăm, de acum încolo, să îl ocrotim împreună”, a declarat ministrul Culturii, András István Demeter, într-un comunicat al ministerului.

În cadrul conferinței, publicului i-a fost prezentată o expoziție de fotografii și imagini documentare despre comunitățile Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia de pe teritoriul Moldovei, deschisă la Muzeul Național de Istorie a Moldovei până vineri.

Conferința include sesiuni științifice, prelegeri, expoziții și dezbateri privind autenticitatea și integritatea siturilor, urmând ca la final să fie stabilit calendarul pentru depunerea dosarului transnațional la UNESCO. Inițiativa a fost lansată în 2017, iar complexul este considerat un exemplu avansat de organizare socială, tehnologică și artistică din Europa preistorică.