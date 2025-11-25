Scarlett Johansson va juca în noua reinterpretare a francizei Exorcist, regizată de Mike Flanagan

Scarlett Johansson, laureată BAFTA și dublu nominalizată la Oscar, urmează să joace rolul principal în noul film Exorcist regizat de Mike Flanagan, marcând o nouă direcție creativă pentru celebra franciză horror, scrie Deadline.

Proiectul, realizat de Blumhouse-Atomic Monster, Morgan Creek și Universal, vine după ce The Exorcist: Believer (2023) a avut rezultate modeste la box office, în ciuda achiziției costisitoare a drepturilor.

Producătorii speră că implicarea lui Johansson va ajuta la relansarea seriei și la atragerea unui public global.

O decizie strategică de casting după eșecul precedent

Producătorii au discutat cu mai mulți actori de top înainte de a o alege pe Johansson, care a contribuit recent la revitalizarea francizei Jurassic World cu Rebirth, film ce a generat aproape 869 de milioane de dolari la nivel mondial.

Flanagan i-a lăudat talentul, spunând că interpretările ei sunt „autentice și ancorate în realitate”, considerând-o alegerea ideală pentru noua direcție a filmului.

Surse apropiate producției afirmă că proiectul va fi probabil următorul pe agenda actriței, marcând prima sa apariție majoră într-un film horror.

O poveste nouă, nu un sequel

Noul film va prezenta o poveste complet originală plasată în universul Exorcist, fără a continua acțiunea din Believer.

Flanagan va scrie, regiza și produce filmul prin compania sa, Red Room Pictures, alături de producători din echipele Blumhouse-Atomic Monster și Morgan Creek.

Studiourile spun că reboot-ul urmărește restabilirea prestigiului francizei cu o viziune nouă și atragerea unor nume de top în proiect.

Cariera lui Johansson se extinde dincolo de blockbustere

Distribuirea lui Johansson vine după debutul ei regizoral cu „Eleanor the Great”, prezentat la Cannes.

În curând, ea va apărea în filmul „Paper Tiger” de James Gray, alături de Adam Driver și Miles Teller.