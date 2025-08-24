Schimbări importante pentru Prințul George / „Emoții” înaintea anului școlar

Prințul George are „emoții” pentru „noua schimbare importantă” din viața lui, începând cu anul școlar care vine, observă un comentator regal citat de The Mirror.

Viitorul Rege al Angliei, care acum are 12 ani, figurează pe listele școlii Lambrook, alături de frații săi, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, însă anul școlar viitor trece în învățământul secundar.

Nu se știe nimic despre următoarea sa destinație, dar discuții pe care părinții săi le-au avut la diferite instituții școlare ar da câteva indicii despre asta.

Ce e cu totul clar este că, pentru Prințul George, următoarea etapă s va fi cu totul în afara zonei sale de confort.

„Sunt sigură că va fi emoționat în legătură cu schimbarea majoră care urmează”

Comentatorii regali spun că prințul ar putea avea o oarecare anxietate din cauza asta.

Jennie Bond crede: „Băiețelul lui William și Catherine, George, se transformă rapid într-un tânăr – iar acest ultim an la școala Lambrook, împreună cu frații săi, va fi o altă etapă importantă în viața lui”.

„Sunt sigură că va fi emoționat în legătură cu schimbarea majoră care urmează, dar sper că unii dintre prietenii lui de la școală îl vor însoți, oriunde va merge”, a adăugat aceasta.

„De fiecare dată când este posibil, mama sau tata sunt cei care îl duc la școală”

Problema apare odată cu schimbarea mediului pentru George, care a fost obișnuit ca părinții săi să fie profund implicați în educația lui.

Oriunde s-ar duce de anul viitor, el va trebui să se obișnuiască fără ei – opiatră de hotar dură pentru oricine.

„George s-a obișnuit ca părinții săi să fie profund implicați în viața lui școlară”, a explicat ea.

„De fiecare dată când este posibil, mama sau tata sunt cei care îl duc la școală, și sunt sigură că sunt implicați în fiecare aspect al educației lui.

Aceasta va fi o altă schimbare importantă care îl așteaptă”, a spus Bond.

Se pare că a fost luată o decizie

Este clar că anul viitor va fi unul special pentru întreaga familie Wales.

„Nu există nicio îndoială că vor prețui acest ultim an în care toți cei trei copii sunt împreună – dacă, într-adevăr, vor ajunge la școli diferite”, a spus ea.

Întrebarea cu privire la ce școală va merge Prințul George rămâne fără răspuns, deși familia Wales este implicată în discuții cu Colegiul „Eton”, la care Prințesa Catherine a mers de nenumărate ori și a avut discuții îndelungi.

Colegiul Eton se află în apropierea reședinței familiale de Windsor, atât cea actuală, cât și cea viitoare, din Forest Lodge și, prin tradiție, este locul preferat pentru educație al familiei. Și William a fost acolo, și Harry, Prințul Richard, Duce de Gloucester, vărul Reginei Elisabeta a II-a, Prințul Edward, Duce de Kent.

La începutul acestei luni, s-a raportat că George a fost repartizat într-una dintre cele 25 de case de internat ale școlii Eton, ceea ce pare să confirme că o decizie a fost deja luată.