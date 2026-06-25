Scriitorul Mircea Cărtărescu a fost primit la Vatican de Papa Leon al XIV-lea

Scriitorul român Mircea Cărtărescu s-a numărat printre autorii invitați la o audiență acordată de Papa Leon al XIV-lea la Vatican, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înființarea Libreria Editrice Vaticana, editura oficială a Sfântului Scaun.

Întâlnirea a avut loc miercuri, 24 iunie, în Sala adiacentă Aulei Paul al VI-lea și a reunit scriitori de renume internațional, între care Jon Fosse, Marilynne Robinson, Elizabeth Strout, Eric-Emmanuel Schmitt, Jonathan Safran Foer, Colum McCann și Mircea Cărtărescu, ale cărui opere au fost traduse și publicate în limba italiană.

„Scrisul spune cine suntem”

În discursul adresat invitaților, Suveranul Pontif a vorbit despre rolul literaturii și al scrisului, pe care l-a definit drept „un act de adevăr și de dezvăluire”.

„Scrisul spune cine suntem, în ce credem și ce sperăm, lumea spre care tindem și viitorul pe care îl visăm. În această tensiune către adevăr simțim cum adevărul ni se oferă în dialogul interior cu Dumnezeu și în dialogul deschis și respectuos cu aproapele”, le-a spus Papa Leon al XIV-lea scriitorilor.

„Un moment unic, pe care n-aș fi crezut să-l trăiesc vreodată. Îi mulțumesc Sanctității Sale Papa Leo XIV pentru marea Sa bunăvoință”, a fost reacția scriitorului.

Papa Leon: „Adevărul este un bun de împărtășit”

Suveranul Pontif a subliniat că adevărul „nu este un teritoriu de apărat, ci un bun de împărtășit”, încurajându-i pe autori să trezească în cititori dorința de a căuta adevărul prin intermediul literaturii.

Papa Leon a evidențiat și rolul formativ al lecturii, afirmând că scrisul este „un gest de umanitate”, capabil să dezvolte empatia și dialogul dintre oameni.

„A scrie are legătură cu Dumnezeu”

Suveranul Pontif a mai afirmat că actul de a scrie este strâns legat de dimensiunea spirituală a existenței.

„A scrie are legătură cu Dumnezeu”, a spus Papa Leon, explicând că marile întrebări despre iubire, dreptate, libertate, suferință și moarte contribuie la o mai bună înțelegere a condiției umane și a mesajului creștin.