Se lansează un nou film Star Trek, cu Michelle Yeoh, câştigătoare a premiului Oscar

Lansarea va marca întoarcerea lui Michelle Yeoh în rolul lui Emperor Philippa Georgiou, personaj cunoscut deja fanilor din Star Trek: Discovery, care va folosi abilităţile din Mirrorverse pentru a-şi face treaba în postura de spion interstelar.

În ultimele episoade în care a apărut, Emperor Georgiou, o versiune dintr-o dimensiune alternativă a căpitanului Georgiou, a fost trimisă înapoi în timp de o entitate cunoscută sub numele de Guardian of Forever. Aceasta a fost, de asemenea, recrutată de Section 31, organizaţia clandestină care pune accent pe latura întunecată a Federaţiei din Star Trek.

Filmările, iniţial anunţate pentru a se materializa într-un serial TV în 2019, au fost recalculate sub forma unui film de sine stătător.

Acţiunea va explora timpul lui Georgiou ca agent Section 31, în timp ce se confruntă cu păcatele trecutului său.

Alături de Yeoh, distribuţia va include nume precum Sam Richardson, Sven Ruygrok, Omari Hardwick, Robert Kazinsky şi Miku Martineau, care o va interpreta pe „tânăra Philippa Georgiou”.

Michelle Yeoh a câştigat anterior premiul Oscar pentru rolul pe care l-a interpretat în filmul Everything Everywhere All at Once.