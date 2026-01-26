„Sorella di Clausura”, film premiat la Locarno și Sarajevo, ajunge din 6 martie în cinematografele din România

Actrița Katia Pascariu a primit premiul Boccalino d’Oro pentru cea mai bună interpretare la Festivalul de Film de la Locarno. Ivana Mladenović, cineastă româno-sârbă, a fost recompensată cu Trofeul Heart of Sarajevo pentru cea mai bună regie la Festivalul de Film de la Sarajevo. Filmul este o coproducție România–Serbia–Italia–Spania.

Inspirat din evenimente reale din viața regizoarei, „Sorella di Clausura” pornește de la un manuscris scris de Liliana Pelici, o tânără din Timișoara, dedicat obsesiei sale pentru un star pop balcanic. Filmul este dedicat Ancăi Pop, cunoscută pentru promovarea artiștilor underground din România.

Povestea o urmărește pe Stela, o femeie de 36 de ani care trăiește la marginea Timișoarei și visează să-l întâlnească pe artistul Boban, idolul său din adolescență. Ajunsă la București, ea speră să fie ajutată de o cântăreață despre care se spune că îl cunoaște, însă descoperă o realitate mult diferită de așteptările sale.

„Sorella di Clausura” este cel de-al treilea lungmetraj al Ivanei Mladenović. Este prezentat ca o parodie a comediei romantice, cu umor punk și o abordare formală neconvențională, explorând teme precum obsesia, nevoia de validare și fragilitatea visurilor într-un context social și economic instabil.

Din distribuție fac parte Katia Pascariu, Cendana Trifan, Miodrag Mladenović, Arnold Kelsch, Cătălin Dordea și Adrian Radu. Imaginea filmului este semnată de Marius Panduru, iar coloana sonoră a fost compusă de Toni Cutrone, cu piese originale realizate de Andrei Dinescu.

Filmul este produs de Ada Solomon (microFILM, România) și Ivana Mladenović (Dunav 84, Serbia), fiind coprodus de companii din Italia și Spania, și este distribuit în România de microMultilateral, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei.