Statuie de 3 metri dedicată regretatei artiste Tina Turner, dezvelită în orașul natal din Tennessee

Comunitatea localității Brownsville, aflată în apropiere de Memphis, i-a adus sâmbătă un omagiu legendarei cântărețe Tina Turner, dezvelind o statuie de aproape 3 metri chiar în locul unde artista și-a petrecut copilăria și adolescența.

Lucrarea din bronz, realizată de sculptorul Fred Ajanogha, o înfățișează pe „Regina rock’n’roll-ului” cu celebra coafură bogată și microfonul în mână, surprinzând energia și mișcările inconfundabile de pe scenă.

„Am vrut să redau flexibilitatea și forța ei, iar părul era ca o coamă de leu”, a explicat artistul, potrivit AP.

Evenimentul a făcut parte din cea de-a 10-a ediție a Tina Turner Heritage Days, sărbătoare care reunește anual fani și membri ai comunității pentru a comemora viața și cariera uneia dintre cele mai mari artiste din lume.

Compania Ford a contribuit cu 150.000 de dolari

Turner, câștigătoare a mai multor premii Grammy și interpretă a unor hituri precum Nutbush City Limits, Proud Mary sau What’s Love Got To Do With It, a murit pe 24 mai 2023, la vârsta de 83 de ani, la locuința sa din Elveția.

Statuia a fost finanțată prin donațiile a circa 50 de susținători, printre care și compania Ford, care a contribuit cu 150.000 de dolari.

Monumentul este amplasat lângă muzeul dedicat Tinei Turner, inaugurat în 2014 în clădirea restaurată a școlii Flagg Grove, unde artista a învățat în copilărie.

„Este un lucru mare pentru comunitate să aibă o astfel de amintire a Tinei Turner în orașul său natal.

Muzica ei a inspirat generații întregi”, a spus Karen Cook, venită din Georgia special pentru ceremonie.