Știința în pagini: ANC oferă 900.000 lei pentru susținerea publicațiilor tehnico-științifice din România

Potrivit ANC, această iniţiativă este menită să sprijine constant eforturile editoriale din România din sfera ştiinţifică, tehnică şi de popularizare a ştiinţei. Ghidul aplicantului, lansat vineri, detaliază condiţiile de eligibilitate, criteriile de evaluare şi procedura de depunere a cererilor de finanţare.

Competiţia vizează acordarea de finanţare pentru publicarea în România de cărţi şi reviste cu caracter tehnico-ştiinţific, inclusiv pentru publicaţii dedicate popularizării ştiinţei şi tehnicii către publicul larg. Tematicile eligibile acoperă cele şase domenii de interes strategic: Digitalizare, industrie şi spaţiu; Climă, energie şi mobilitate; Hrană, bioeconomie, resurse naturale, biodiversitate, agricultură şi mediu; Sănătate; Cultură, creativitate şi societate incluzivă; Securitate civilă pentru societate.

Bugetul total alocat pentru competiţia din acest an este de 900.000 lei, distribuit proporţional între cele două componente: 675.000 lei pentru reviste (75%) şi 225.000 lei pentru cărţi (25%).

Valoarea maximă a finanţării acordate este diferenţiată în funcţie de tipul publicaţiei şi de orientarea sa: pentru revistele dedicate popularizării ştiinţei, finanţarea poate ajunge până la 30.000 lei, iar pentru revistele tehnico-ştiinţifice propriu-zise, suma maximă este de 60.000 lei. În cazul cărţilor, valoarea maximă a sprijinului financiar acordat este de 15.000 lei. Eligibilitatea este clar definită: în cazul revistelor, potenţialii aplicanţi sunt institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, universităţile, Academia Română şi academiile de ramură din România; pentru cărţi, aplicantul trebuie să fie angajatorul autorului sau autorilor, din rândul instituţiilor româneşti menţionate, cu activitate explicită în cercetare şi editare ştiinţifică.

Perioada de depunere a cererilor de finanţare este 8 august – 29 august 2025, iar procesul se va desfăşura exclusiv online, prin completarea formularului de înscriere şi transmiterea tuturor documentelor solicitate prin platforma ANC.

„Ştiinţa generează cunoaştere care se diseminează prin literatura ştiinţifică, motiv pentru care, susţinerea acestei literaturi este o datorie a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în limitele resurselor pe care le are”, precizează ministrul Daniel David.

„Publicaţiile tehnico-ştiinţifice joacă un rol esenţial în diseminarea rezultatelor cercetării şi în construirea unei culturi ştiinţifice solide. Prin această competiţie, ne dorim să susţinem eforturile editoriale valoroase, realizate cu rigoare şi responsabilitate în România, în beneficiul comunităţii ştiinţifice şi al societăţii în ansamblu”, declară Andrei Alexandru, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare.