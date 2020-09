ŞTIU: Aleph News reinventează divertismentul pentru mileniul III

Recunosc că m-am uitat tot mai rar la televizor în ultima vreme. Sunt sătul de divertismentul vulgar şi de pestriţul manelistic. Iar la televiziunile de ştiri, sunt asaltat de sordid, de accidente şi de politicieni locali fără anvergură. În urmă cu câteva zile, a apărut însă ceva nou şi diferit. Altfel.

Am Aleph News şi mă bucur de el. Am în sfârşit ştirile care mă interesează. Din toate domeniile, din toată lumea. Am jurnalişti tineri, pregătiţi, cu ochii sclipind de curiozitate şi inteligenţă. Feţe în care mă recunosc: îi văd şi mă văd. Cu Aleph News, sunt conectat în fiecare clipă a zilei la lumea mea. Iar seara la şapte, am ŞTIU!

Irina Ursu: ”ŞTIU înseamnă curiozitate, ambiţie, determinare, înseamnă comunicare foarte bună şi responsabilitate, pentru că ceea ce afli, afli în interesul publicului smart, ştii cum să-i prezinţi informaţia, ai emoţie şi ştii să gestionezi toate astea”.

Dacă Ştirile zilei sunt apa care îmi taie setea, ŞTIU e şampania care îmi gâdilă creierul pe dinăuntru! Cei mai combativi jurnalişti se întrec în a descifra ştirile. E un meci spectaculos, cu puncte şi juriu, în care câştigi prin rigoarea, relevanţa şi eleganţa argumentelor. Duelul e disputat, dar plin de umor şi ironie fină. E amuzant şi deştept totodată, ca un ping-pong pe o masă din biblioteca Academiei. E smart. E un divertisment audiovizual, însă pentru un public evoluat, din mileniul III.

Costi Mocanu: ”Sunt cei care au fugit de transmisiunea clasică de televiziune, fiind nemulţumiţi de ce le oferă televiziunea, e exact publicul lipsit de graniţe la fel cum e internetul”.

Când se încheie emisiunea, emoţiile competiţiei lasă locul unei bucurii senine: m-am distrat inteligent iar acum simt cum nu doar am aflat lucruri noi, ci le înţeleg şi le stăpânesc. Ştiu. Pot străluci mâine în discuţiile cu colegii, iar pe seară mă întorc pentru o nouă rundă. Senzaţia asta dă dependenţă.

ŞTIU. De luni până vineri, ora 19.00. Pe Aleph News

Aleph News este disponibil pe telecomanda de cablu la poziţiile 251 (Telekom), 57 (NextGen), 120 (Orange), 407 (Vodafone), 204 (Ines). Pe RCS-RDS, la poziţia 131, 172 sau 185, în funcţie de abonament sau de zona geografică. Acces online la www.alephnews.ro sau prin Facebook, Instagram şi YouTube