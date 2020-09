"Succession" pleacă cu marele premiu de la Primetime Emmy 2020. "Watchmen" a obţinut 11 premii

Lista câştigătorilor principalelor categorii:

Cel mai bun serial dramatic - ''Succession'' (HBO)

Cea mai bună miniserie TV - Watchmen (HBO)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic - Jeremy Strong (Succession)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic - Zendaya (Euphoria)

Cel mai bun serial de comedie - Schitt's Creek (Pop TV/Netflix)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie - Eugene Levy (Schitt's Creek)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie - Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie - Dan Levy (Schitt's Creek)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie - Annie Murphy (Schitt's Creek)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic - Billy Crudup (The Morning Show)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic - Julia Garner (Ozark)

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Regina King (Watchmen)

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Uzo Aduba (Mrs. America)

Cea mai bună regie a unui serial de comedie - Andrew Cividino şi Daniel Levy (Schitt's Creek)

Cea mai bună regie a unui serial dramatic - Andrij Parekh (Succession)

Cea mai bună regie pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Maria Schrader (Unorthodox)

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic - Jesse Armstrong (Succession)

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie - Daniel Levy (Schitt's Creek)

Cel mai bun scenariu pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Damon Lindelof şi Cord Jefferson

Cel mai bun talk-show generalist: Last Week Tonight With John Oliver

Producţiile cu cele mai multe premii:

Watchmen - 11

Schitt’s Creek - 9

Succession - 7

The Mandalorian - 7

RuPaul’s Drag Race - 6

Saturday Night Live - 6

Last Week Tonight With John Oliver - 4

The Marvelous Mrs. Maisel - 4

Netflix a avut 160 de nominalizări, dar a fost noaptea HBO. Bilanţul complet:

HBO - 30

Netflix - 21

Pop TV - 10

Disney + - 8

NBC - 8

VH1 - 6

ABC - 5

National Geographic - 5