Ukrainian Classical Ballet revine în România cu spectacolul ”Spărgătorul de nuci”

Ukrainian Classical Ballet, cu show-uri în întreaga lume, se va întoarce, așadar, pe scena Sălii Palatului cu balerini de renume ce aduc spectacolul la rang de artă. „Ne străduim să prezentăm cele mai frumoase și interesante spectacole de balet clasic cu ajutorul tehnologiilor moderne. În expresia artistică, păstrăm tradiția baletului clasic în mișcările noastre și acceptăm cu deschidere elemente moderne de coregrafie. Cufundă-te în frumusețea, eleganța și armonia „Spărgătorului de nuci!””, a ținut să declare Ivan Zhuravlov, fondator al companiei Ukrainian Classical Ballet.

Spărgătorul de Nuci (The Nutcracker) este unul dintre cele mai îndrăgite balete clasice din lume, o poveste plină de magie, eleganță și emoție, care transformă spiritul Crăciunului într-un spectacol de poveste. Prin muzica inconfundabilă a lui Ceaikovski, coregrafii spectaculoase, costume strălucitoare și decoruri feerice, publicul este purtat într-un univers al viselor, unde copilăria, imaginația și iubirea se împletesc într-o celebrare a frumuseții și a speranței, adresată tuturor vârstelor.