Un film de animație, finanțat de celebra Natalie Portman, a fost nominalizat la Oscar. Regizorul nu-și dorește premiul

Finanțat de Natalie Portman, lăudat de critici și candidat la Oscar, filmul de animație Arco pare să aibă tot ce este nevoie pentru a-l face fericit pe regizorul francez Ugo Bienvenu, potrivit Le Figaro. Totuși, francezul recunoaște că se simte „ciudat” și nu știe dacă își dorește cu adevărat statueta pentru Cel mai bun film de animație.

„Premiile sunt atât o binecuvântare, cât și un blestem. Pun presiune asupra ta pentru ceea ce urmează. Treaba mea este să fac lucruri, iar pentru a face lucruri, trebuie să fii suficient de ușor”, a declarat el pentru AFP într-un interviu acordat la Los Angeles.

Regizorul care este și autor de benzi desenate își face debutul în cinematografie. El a refuzat ofertele Hollywood-ului de a adapta unul dintre romanele sale grafice pentru marele ecran și a preferat să creeze „ceva nou”.

O animație despre copii și viitorul planetei

Arco a fost deja premiat la Festivalul Internațional de Film de Animație de la Annecy, un eveniment de renume mondial. Filmul de animație prezintă o poveste despre o prietenie între doi copii, dezvăluind viitoruri radical diferite pentru umanitatea noastră, care își distruge planeta. Unul dintre eroi este un băiat din viitorul îndepărtat, unde oamenii trăiesc în armonie cu natura pe platforme cocoțate în nori, permițând Pământului să se regenereze. Îmbrăcat într-o pelerină curcubeu împrumutată de la familia sa, băiatul vrea să călătorească înapoi în timp pentru a vizita dinozaurii. Totuși, el pierde controlul zborului său și aterizează în 2075.

„Nu mințiți copiii”

Astfel, o întâlnește pe Iris, o fată de vârsta lui, forțată să facă față dezastrelor climatice repetate și părinților care o cresc cu ajutorul unei holograme, delegând sarcinile de zi cu zi unei bone robot. În ciuda unui incendiu masiv la orizont, fata va face tot ce poate pentru a-și ajuta noul prieten să ajungă acasă. Prin curajul său, copila învață cum să salveze omenirea.

Regizorul Ugo Bienvenu, în vârstă de 38 de ani, a subliniat importanța comunicării cu copiii în privința crizelor ecologice. Este important să „nu minți copiii”, deoarece „trăim într-o lume în care în fiecare vară sunt valuri de căldură, sunt incendii și lucrurile se vor înrăutăți”. Mesajul său este „aceasta este lumea în care ajungeți, acesta este momentul în care trăiți, dar asta nu înseamnă că este fără speranță”.

Povestea utopică, cu muzică fermecătoare, a atras comparații măgulitoare cu lumea lui Hayao Miyazaki, marele maestru al animației japoneze. Filmul primit foarte bine de critici a fost lucrat manual la Paris și a costat nouă milioane de euro.