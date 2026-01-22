Ultima, dar și cea mai eclectică ediție a Festivalului de Film Sundance începe, joi. Filmele care au premiera în acest an

Cu toate că festivalul longeviv traversează o perioadă de tranziție și schimbare, focusul principal – filmele – rămâne la fel de vibrant, dar și inedit. Dintre cele 90 de filme care vor avea premiera până la 1 februarie, trei dintre acestea o au ca protagonistă pe vedeta pop Charlie XCX.

„Este un program amplu, eclectic și îndrăzneț”, a precizat pentru Associated Press, directorul de programe publice al Sundance, Eugene Hernandez.

Acesta a precizat că line-up-ul pentru ultimul an al festivalului din Park City are un „amestec de voci noi și interesante, alături de unele foarte, foarte cunoscute din edițiile trecute ale Sundance, care cred că vor crea o alchimie extraordinară pentru această ediție cu adevărat unică din Utah”, potrivit declarațiilor date de Eugene Hernandez.

Festivalul începe de joi și va dura 11 zile, încheindu-se în 1 februarie. Un număr de 90 de lungmetraje vor avea premiera în cadrul festivalului. Proiecțiile filmelor încep dimineața devreme și vor continua până la miezul nopții.

Câștigătorii premiilor din cadrul Festivalului de Film Sundance vor fi anunțați vineri, 30 ianuarie. Printre celebritățile care vor fi prezente la ultima ediție a festivalului se numără Natalie Portman, Catherine Zeta-Jones, Olivia Wilde, Alexander Skarsgård sau Courtney Love, dar și alții.

Filmele care debutează la Sundance Film Festival 2026

Printre filmele care vor debuta la Sundance se numără „The Invite”, semnat de Olivia Wilde, care spune povestea unui cuplu căsătorit. Soții, care sunt nefericiți, organizează o cină între prieteni. În film apar actorii Penélope Cruz și Edward Norton.

O altă premieră, cel puțin diferită, o reprezintă filmul „I want your sex”, semnat de regizorul Gregg Araki, în care Olivia Wilde interpretează rolul unei artiste provocatoare, interesată de un stagiar mai tânăr interpretat de Cooper Hoffman.

„The Gallerist”, semnat de regizoarea Cathy Yan, spune povestea unei directoare de galerie (Natalie Portman), care, împinsă de disperare, pune la cale un plan pentru a vinde un cadavru în cadrul Art Basel Miami. În distribuție mai apar și Jenna Ortega, dar și Catherine Zeta- Jones.

Daniel Roher, regizorul care a semnat filmul „Navalny”(2022) va prezenta, în cadrul festivalului, un film despre inteligența artificială, care se numește „The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist”. Filmul spune povestea unui tată în devenire, care încearcă să înțeleagă ce se întâmplă cu nebunia AI, explorând pericolele, dar și promisiunile acestei noi tehnologii. Filmul este unul de tip documentar, coregizat alături de Charlie Tyrell.

În cadrul festivalului vor fi lansate și documentare

În cadrul festivalului, documentare mai sunt și despre văduva lui Kurt Kobain – Courtney Love, dar și vedeta WNBA, baschetbalista americană Brittney Griner, care a fost reținută timp de 10 luni în Rusia.

În cadrul festivalului Sundance, filmele pot fi vizionate și online, în perioada 29 ianuarie – 1 februarie, însă prețurile încep de la 35 de dolari pentru un singur bilet. Mai târziu, unele dintre filme ar putea ajunge și în cinematografe.