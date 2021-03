Un master florist internaţional a creat o rochie din 5.000 de ghiocei. „Primăvara este anotimpul preferat al floriştilor”

„Am construit mai întâi rochia suport din nenumărate fire şi elemente rezistente, pe care le-am împletit cu grijă, cât să aibă flexibilitate pentru a putea fi îmbrăcată, dar să şi permit ulterior inserţiile florale. Miile de ghiocei i-am adăugat fir cu fir după ce actriţa foarte dragă nouă, Ioana Blaj, a imbrăcat construcţia. Îi sunt recunoscător pentru răbdarea cu care ne-a permis sa lucrăm piesa vestimentară-manifest direct pe corpul ei. Ghiocel cu ghiocel, rochia parfumată şi gingaşă a prins contur dupa 5-6 ore de lucru intens cu cele mai firave, dar fermecătoare exponate ale primăverii”, a povestit Nicu Bocancea, cel mai premiat şi titrat master florist român pe plan internaţional.

Cunoscut pentru lucrările florale complexe de tip manifest prin care dă voce florilor pentru a transmite mesaje sociale puternice, Nicu Bocancea nu a ales întâmplător ghioceii pentru manifestul său de ziua femeii.

„De data aceasta, mi-am propus să exprim prin flori delicateţea, feminitatea, graţia, sensibilitatea, dar şi forţa de care dau dovadă femeile din vieţile noastre, fie că sunt mame, surori, soţii, iubite, prietene sau fiice. Am ales ghiocelul pentru că el nu este doar o floare, el este simbolul gingăşiei maxime pe care eu îl compar cu mama, dar si cu primul nascut, pentru că este primul apărut în natură după o iarnă grea. În delicateţea lui se ascunde forţa uriaşă de a se lupta cu temperaturile scăzute, cu păturile de zăpadă, cu iernile grele. Pe cât este de firav, pe atât este de puternic, exact ca doamnele din vieţile noastre.”, explică Nicu Bocancea care este parte din Asociaţia FLOOS a celor mai buni 30 de florişti ai lumii care dau trendurile în floristică la nivel mondial an de an.

Fie că domnii aleg să dăruiască de 8 martie lalele, frezii, zambile, lăcrămioare, narcise, iasomie, ranunculus, care sunt florile emblematice pentru primăvară, sau flori cu bulbi în boluri de sticlă şi aranjamente clasice în suporturi neconvenţionale, Nicu Bocancea consideră că începutul de martie este un spectacol al parfumului si al culorilor, dedicat tuturor femeilor.

„Primăvara este anotimpul preferat al floriştilor, dar şi al doamnelor care acum, mai mult ca în alte momente ale anului, se bucură de simfonia florală din jur. Anul acesta trendul este pe natural, pe simplitate. Încurajăm oamenii să vină să ia un mănunchi de flori de primăvară, să le învelească într-o hârtie craft, legată cu un şnur simplu, iar efectul va fi maxim. Desigur, pentru cei mai sofisticaţi, avem o multitudine de suporturi pentru flori şi aranjamente. Foarte cerute sunt cutiile transparente care lasă să se vadă frumuseţea florilor protejându-le în acelaşi timp, cutiile îmbrăcate în carton multicolor, sticluţele sau vasele de sticlă de diverse forme, eprubetele, vazele diverse.”, dezvăluie Nicu Bocancea, master florist internaţional, care se joacă zilnic în mod creativ cu natura în atelierul său, dar şi pe paginile sale oficiale de socializare.