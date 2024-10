Un nou documentar despre Beatles, produs de Martin Scorsese, va fi lansat în noiembrie

Programat pentru lansare pe 29 noiembrie, filmul „Beatles '64” prezintă imagini nemaivăzute cu trupa şi mulţimile sale de fani, în perioada de vârf a „Beatlemaniei”. Documentarul include, de asemenea, noi interviuri cu cei doi membri Beatles care sunt încă în viaţă, Paul McCartney şi Ringo Starr.

Filmul îi urmăreşte pe McCartney, John Lennon, George Harrison şi Starr în timp ce aterizează în New York City, în februarie 1964, şi îşi consolidează statutul de „cea mai mare trupă din lume”. „Beatles '64” promite să relateze „o poveste mai intimă, din culise” a parcursului celor patru artişti, începând cu momentul în care debutează la «The Ed Sullivan Show», în faţa a peste 73 de milioane de telespectatori.

Aceasta nu este prima aventură a lui Scorsese în lumea Beatles. În 2011, el a regizat „George Harrison: Living in the Material World”, un documentar despre viaţa chitaristului şi călătoriile sale în India. Scorsese a regizat, de asemenea, documentare muzicale despre Bob Dylan şi The Band.

Documentarul „Beatles '64” va fi disponibil pentru vizionare pe platforma de streaming Disney+.