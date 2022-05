Un spectacol care a avut premiera în urmă cu 15 ani se joacă cu casa închisă la Sibiu

Chiar dacă premiera a avut loc acum 15 ani, „Faust”, de J. W. Goethe, în regia lui Silviu Purcărete, continuă să seducă iubitorii teatrului din întreaga lume şi este primul spectacol sold-out la ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu.

„Sunt mândru că, din nou, o producţie românească, o producţie de aici, din Sibiu, este printre cele mai căutate din programul FITS şi în acest an. În acelaşi timp, toate biletele se vând ca pâinea caldă şi vreau să mulţumesc publicului FITS pentru generozitate şi pentru deschiderea pe care o arată faţă de producţii dintre cele mai variate, de la Noh japonez până la fado, de la circ la concerte în lăcaşuri de cult, de la actori consacraţi la tineri aflaţi la început de drum. Din păcate, sălile din Sibiu au o capacitate limitată la câteva sute de locuri, astfel încât cei care amână alegerea spectacolelor pe care să le vadă la FITS ar putea avea surpriza că nu vor mai găsi bilete”, a spus Constantin Chiriac, preşedinte FITS şi director general TNRS.

La reprezentaţia din 2 iulie, biletele la „Faust” sunt deja epuizate, iar spectatorii mai au şansa de a vedea acest spectacol în cadrul FITS doar pe 3 iulie, însă şi în acest caz mai sunt foarte puţine locuri.

Aflat la cea de a 29-a ediţie, FITS are loc în acest an între 24 iunie şi 3 iulie, tema din acest an este „FRUMUSEŢE”, iar programul şi biletele se găsesc pe site: www.sibfest.ro.