Vedeta pop a anilor `50-`60, Connie Francis, a murit la 87 de ani

Moartea cântăreţei a fost anunţată joi de prietenul şi publicistul ei, Ron Roberts, care nu a oferit imediat detalii suplimentare.

Francis a fost o interpretă de top în epoca pre-Beatles, rareori ieşind din topuri între 1957 şi 1964. Capabilă să atragă atât tinerii, cât şi adulţii, a avut peste o duzină de hituri în top 20, începând cu „Who’s Sorry Now?” şi incluzând piesele numărul 1 „Don’t Break the Heart That Loves You” şi „The Heart Has a Mind of Its Own”. La fel ca alte adolescente favorite din vremea ei, a jucat şi în mai multe filme, inclusiv „Where the Boys Are” şi „Follow the Boys”.

Cântăreaţa brunetă avea doar 17 ani când a semnat un contract cu MGM Records, în urma apariţiilor sale în mai multe emisiuni TV de divertisment. Primele sale înregistrări nu au atras prea multă atenţie, dar apoi a lansat versiunea sa a piesei „Who’s Sorry Now?”, o baladă veche compusă de Ted Snyder, Bert Kalmar. Discurile ei au devenit hituri în întreaga lume, deoarece a reînregistrat versiuni ale cântecelor sale originale în italiană şi spaniolă, printre alte limbi.

Concertele ei din întreaga ţară s-au vândut rapid.

Între timp, a înflorit o poveste de dragoste cu colegul ei, idol adolescent, Bobby Darin, care se oferise voluntar să scrie cântece pentru ea. Dar când tatăl ei a auzit zvonuri că cei doi plănuiau o nuntă, a dat năvală la o repetiţie şi a îndreptat o armă spre Darin, punând capăt relaţiei lor şi părând să o pună pe Francis pe un drum dureros şi traumatizant. Ea a relatat o parte din asta în autobiografia sa, „Who’s Sorry Now?”.

„Viaţa mea personală este un regret de la A la Z”, a declarat ea pentru Associated Press în 1984, anul în care a apărut cartea. „Mi-am dat seama că i-am permis tatălui meu să exercite prea multă influenţă asupra mea.”

Deşi cariera ei de actriţă se estompase la mijlocul anilor 1960, Francis era încă populară în circuitul concertelor când a apărut la Westbury Music Center din Westbury, New York, în 1974. Se întorsese în camera ei de hotel şi dormea când un bărbat a intrat prin efracţie şi a violat-o sub ameninţarea cuţitului. Nu a fost niciodată capturat.

Francis a dat în judecată hotelul, susţinând că securitatea acestuia era defectuoasă, iar un juriu i-a acordat 2,5 milioane de dolari în 1976. Cele două părţi au ajuns apoi la o înţelegere extrajudiciară pentru 1.475.000 de dolari, deoarece apelul era în curs de desfăşurare. Ea a spus că atacul i-a distrus căsnicia şi a trecut prin ani de tulburări emoţionale.

A suferit o tragedie în 1981, când fratele ei, George, a fost împuşcat mortal în timp ce părăsea casa sa din New Jersey. Mai târziu în acel deceniu, tatăl ei a internat-o într-un spital de psihiatrie, unde a fost diagnosticată cu tulburare maniaco-depresivă. La un moment dat, a încercat să se sinucidă înghiţind zeci de somnifere. După trei zile de comă, şi-a revenit.

A fost căsătorită de patru ori şi ar spune că doar al treilea soţ al ei, Joseph Garzilli, a meritat efortul. Celelalte căsătorii au durat fiecare mai puţin de un an.