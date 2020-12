Viaţa lui Whitney Houston şi a fiicei sale, Bobbi Kristina: Talent, spectacol şi tragedie, surprinse în documentarul „Didn’t we almost have it all”

A avut una dintre cele mai puternice voci din lumea muzicală şi a intrat în Cartea Recordurilor ca cea mai premiată artistă a tuturor timpurilor. Dar a avut o viaţă plină de evenimente tragice. Tocmai a fost lansat un trailer al documentarului „Didn't We Almost Have It All”, despre Whitney Houston. Filmul prezintă şi relaţia pe care a avut-o cu fiica ei, Bobbi Kristina.

Documentarul de două ore va pune în lumină greutăţile şi traumele prin care au trecut Whitney şi fiica sa. Filmul pune accentul pe asemănările izbitoare între situaţiile dificile cu care s-au confruntat cele două, de parcă vieţile lor ar fi fost trase la indigo.

„Este prima dată când vorbesc despre ea. Şi-a iubit fiica mai mult decât orice pe lume”, spune Perri Reid, o prietenă de-a artistei.

Randy Jackson, producător, povesteşte că a creat „o perspectivă asupra imaginii acestei prinţese pop”.

„Faptul că şi Bobbi a fost găsită în cadă, având aceeaşi soartă cu cea a mamei ei, nu are nicio logică”, mărturiseşte Sarah Beckmann.

Documentarul „Didn’t we almost have it all”, va fi difuzat pe 6 februarie de canalul Lifetime. Whitney Houston a murit în februarie 2012, la vârsta de 48 de ani. Se pregătea să urce pe scenă la Gala de dinaintea Premiilor Grammy. Trei ani mai târziu, avea să moară şi fiica ei, Bobbi Kristina.