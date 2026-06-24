Volumul ”Tentația Imperială. Povestea Americii” va fi în librării din 4 iulie

Cartea explorează paradoxul unei superputeri care a dominat lumea fără a se declara imperiu și care continuă să oscileze între idealurile democratice și fascinația puterii globale.

Lucrarea semnată de Alexandru Cristian vorbește despre una dintre cele mai puternice construcții politice, istorice și simbolice ale lumii moderne: Statele Unite ale Americii. Cartea nu se prezintă doar ca o succesiune de date, evenimente și personalități, ci ca o narațiune istorică vie, construită în jurul ideii că America nu este numai un stat, ci o poveste continuă, o energie istorică aflată permanent în mișcare.

”Autorul însuși precizează, încă din cuvântul introductiv, că nu dorește să scrie o simplă istorie a Americii, ci o poveste despre cutezanță, speranță, vis și glorie. Această alegere conferă volumului o notă personală, implicată, transformând lectura într-o călătorie prin marile momente ale devenirii americane.

Istoria Statelor Unite este urmărită de la primele prezențe europene și de la miturile fondatoare ale Lumii Noi până la constituirea celor treisprezece colonii, Războiul de Independență, formarea instituțiilor republicane, extinderea teritorială, Războiul Civil, ascensiunea industrială și afirmarea Americii ca putere globală. În acest traseu, autorul nu se limitează la enumerarea etapelor istorice, ci caută să surprindă logica profundă a evoluției americane: trecerea de la colonie la republică, de la republică la națiune continentală și apoi de la națiune continentală la hegemon mondial”, a scris Nicolae Sfetcu despre ”Tentația Imperială. Povestea Americii”.

Alexandru Cristian scrie despre America cu vibrația unui autor care vede în istoria americană o epopee. Pelerinii de pe Mayflower, coloniștii, Părinții Fondatori, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln și alți mari actori ai istoriei americane sunt prezentați ca figuri ale unui destin colectiv. În acest sens, volumul are o dimensiune aproape epică: America apare ca o creație istorică ridicată prin curaj, sacrificiu, credință, voință politică și capacitatea de a transforma crizele în momente de renaștere.

”Cartea sugerează convingător că puterea Statelor Unite nu provine doar din resurse, teritoriu sau forță militară, ci și din arhitectura instituțională care a permis adaptarea, stabilitatea și continuitatea politică. În această privință, lucrarea are și o valoare pedagogică: cititorul poate înțelege mai bine de ce Constituția americană a devenit un reper al modernității politice și cum instituțiile au contribuit la transformarea unei confederații fragile într-o mare putere.

Cartea nu evită nici marile contradicții ale istoriei americane. Sclavia, Războiul Civil, drama populațiilor native, tensiunile dintre Nord și Sud, conflictele generate de expansiune și dilemele puterii sunt integrate în narațiune ca episoade dureroase, dar formative. Faptul că autorul vorbește despre „marea tragedie americană” arată că volumul nu idealizează simplist istoria Statelor Unite.

În ansamblu, Tentația Imperială. Povestea Americii reușește să prezinte istoria Statelor Unite ca pe o aventură a libertății, a instituțiilor, a expansiunii și a puterii. Alexandru Cristian scrie cu admirație despre America, dar și cu atenție față de tensiunile care au însoțit devenirea ei”, a mai notat Nicolae Sfetcu cu privire la volumul care se va lansa pe data de 14 iulie 2026.