"Yeti - Omul Zăpezilor", pe primul loc în box office-ul nord-american: Animaţia a încasat peste 20 de milioane de dolari în weekendul premierei

Animaţia "Yeti - Omul Zăpezilor/ Abominable", de Jill Culton şi Todd Wilderman, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 20,85 de milioane de dolari în weekendul premierei, potrivit boxofficemojo.com.

Lungmetrajul "Abominable", dedicat întregii familii, prezintă povestea lui Yeti, care s-a rătăcit prin lumea noastră şi are nevoie de ajutor ca să se poată întoarce în universul lui magic, potrivit Cinemagia.

Liderul săptămânii trecute, drama de epocă "Downton Abbey", a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 14,5 milioane de dolari. Filmul regizat de Michael Engler este bazat pe renumitul serialul britanic omonim. Acţiunea se petrece pe domeniul fictiv Downton Abbey, în vila din ţinutul Yorkshire a contelui şi contesei de Grantham şi urmăreşte viaţa aristocratică a familiei Crawley şi a servitorilor săi în timpul domniei regelui George al V-lea. Clasele sociale prezentate în film, nobilimea şi servitorii, alternează de-a lungul acţiunii şi se întrec pentru a capta cât mai avid atenţia spectatorului.

Podiumul este completat de "Hustlers: Striptease pe Wall Street/ Hustlers", în urcare de pe locul al cincilea, cu încasări de 11,47 de milioane de dolari de vineri până duminică. Cu Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Cardi B şi Lizzo în distribuţie, filmul regizat de Lorene Scafaria urmăreşte un grup de foste dansatoare exotice care se ambiţionează să se îmbogăţească, jefuind foşti clienţi.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele nord-americane la sfârşitul săptămânii trecute este completat de "It: Capitolul 2/ It", de Andrés Muschietti (10,4 milioane de dolari), "Ad Astra", de James Gray (10,14 milioane de dolari), "Rambo: Ultima luptă/ Rambo: Last Blood", de Adrian Grunberg (8,57 de milioane de dolari), "Judy", de Rupert Goold (3,09 milioane de dolari), "Băieţi buni/ Good Boys", de Gene Stupnitsky (2 milioane de dolari), "Regele Leu/ The Lion King", de Jon Favreau (1,6 milioane de dolari), şi de "Cod Roşu în Serviciile Secrete/ Angel Has Fallen", de Ric Roman Waugh (1,53 de milioane de dolari).

