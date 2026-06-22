Starmer își anunță demisia din funcția de lider al Partidului Laburist

Starmer a confirmat că va renunța la funcție, în urma presiunilor imense la care a fost supus în ultimele zile, potrivit The Independent.

„Fiecare decizie pe care am luat-o a avut ca scop punerea pe primul plan a țării pe care o iubesc”, a declarat el.

„De aceea voi demisiona din funcția de lider al Partidului Laburist; am vorbit cu Majestatea Sa Regele în această dimineață pentru a-l informa cu privire la decizia mea”.

„Voi solicita Comitetului Executiv Național al Partidului Laburist să stabilească un calendar conform căruia depunerea candidaturilor să înceapă pe 9 iulie și să se încheie înainte de vacanța de vară. În cazul unei competiții electorale, acest lucru va asigura numirea unui nou lider înainte de reluarea lucrărilor Parlamentului în septembrie. Voi rămâne în funcția de prim-ministru până la finalizarea competiției electorale. Și voi face tot ce-mi stă în putință pentru a asigura o predare ordonată a puterii”, a mai spus Starmer.

Keir Starmer a demisionat din funcția de prim-ministru după 23 de luni la putere, în urma înfrângerilor record suferite de Partidul Laburist la alegerile locale și a presiunii crescânde din partea propriilor deputați.

Demisia survine în urma victoriei spectaculoase a lui Andy Burnham la alegerile parțiale din Makerfield, un rezultat considerat de mulți membri ai Partidului Laburist drept dovada că fostul primar al Greater Manchester este capabil să învingă partidul Reform într-un mod în care Starmer nu a reușit.

Starmer a preluat funcția în iulie 2024, în urma unei victorii zdrobitoare la alegerile generale, dar de atunci a asistat la o scădere masivă a popularității guvernului, pe măsură ce nemulțumirea față de conducerea sa a crescut.

Demisia sa declanșează o alegere decisivă pentru conducerea Partidului Laburist, mai mulți deputați reprezentând diferite facțiuni ale partidului intenționând, se pare, să-și depună candidatura.