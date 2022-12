2022 a fost un an "brutal" pentru investitori. Pieţele de acţiuni şi obligaţiuni au pierdut peste 30 de trilioane de dolari

Indicele extins MSCI All-World al acţiunilor de pe pieţele dezvoltate şi emergente a pierdut o cincime din valoarea sa în acest an, cel mai mare declin din 2008 încoace, acţiunile de pe Wall Street până la Shanghai şi Frankfurt înregistrând toate scăderi semnificative.

La New York, vânzările din ultima zi de tranzacţionare a anului au contribuit la pierderile înregistrate de indicele S&P 500 şi de indicele tehnologic Nasdaq, care au scăzut cu 19 % şi, respectiv, 33 % în acest an, ceea ce reprezintă cea mai slabă performanţă anuală pentru ambele din 2008, notează Financial Times.

Pieţele de obligaţiuni au fost, de asemenea, supuse unor vânzări masive: randamentul obligaţiunilor guvernamentale americane pe 10 ani, un punct de referinţă la nivel mondial pentru costurile de împrumut pe termen lung, a crescut la 3,9% de la aproximativ 1,5% la sfârşitul anului trecut - cea mai mare creştere anuală înregistrată de Bloomberg din anii 1960.

Valoarea de piaţă a companiilor tranzacţionate pe toate bursele globale s-a prăbuşit cu 25 de trilioane de dolari, potrivit Bloomberg.

Pierderile au survenit după ce băncile centrale, în frunte cu Rezerva Federală a SUA, au majorat costurile de împrumut în încercarea de a controla cea mai gravă perioadă de inflaţie din ultimele decenii.

Aceste creşteri ale ratelor dobânzilor au pus capăt în mod dramatic erei banilor ieftini care a urmat crizei financiare, care a dus la scăderea sub zero a randamentelor datoriei guvernamentale sigure şi la creşterea preţurilor chiar şi la cele mai riscante active, în special în urma pandemiei Covid-19.

Invazia Rusiei în Ucraina în februarie a inflamat, de asemenea, o criză severă de inflaţie, perturbând lanţurile de aprovizionare. O creştere de 8% a dolarului american în raport cu un coş de o jumătate de duzină de ţări similare majore a pus şi mai multă presiune asupra multor pieţe.