5G pentru tehnologii colaborative – soluţia Augmented Team

Orange Business Services şi RAJA Constanţa, cel mai mare operator public regional din România în domeniul alimentării populaţiei cu apă potabilă şi al epurării apelor uzate, au implementat cu succes soluţia Augmented Team, o aplicaţie de asistenţă remote care combină realitatea augmentată cu transmisiunea video şi audio în timp real, pentru a conecta mai multe persoane în scopul realizării unor operaţiuni tehnice cu dificultate variată.

Soluţia a fost pilotată în cadrul Orange 5G Lab Bucureşti, aceasta fiind o aplicaţie relevantă pentru tehnologia 5G. Implementarea de la RAJA Constanţa se bazează pe această infrastructură de comunicaţii, beneficiind de ratele mari de transfer şi latenţa scăzută specifice 5G, care asigură transmisiunea fluxurilor video la cea mai bună calitate şi cu o întârziere foarte scăzută.

Scenariul demonstrat la staţia de epurare a apei din Eforie Sud arată cum un tehnician din teren, un coordonator din centrul de comanda si control, precum şi un expert tehnic de la o companie parteneră sunt capabili, prin intermediul soluţiei Augmented Team, să preia si transmite informatii, in timp real, folosind dispozitive conectate 5G, pentru a realiza o lucrare de mentenanţă preventivă. In acest caz, utilizarea realitatii augmentate se dovedeste foarte utila pentru asistenţa de la distanţă, acţiunile aferente procesului de mentenanţă fiind coordonate de specialişti din locaţii diferite care nu au nevoie sa vină fizic la intervenţie, ceea ce duce la soluţionarea problemei într-un timp foarte scurt.

Află mai multe despre aplicabilitatea proiectului şi detalii tehnice de implementare din video-ul de mai jos:

Orange a deschis în Iaşi cel de-al doilea laborator 5G din România, un hub tehnologic dedicat în special sectorului automotive, în care mediul academic, startup-urile şi companiile din regiunea Moldovei pot să inoveze şi să testeze soluţiile bazate pe tehnologia 5G. Proiectul este realizat de Orange, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) şi Continental.

Lansarea celui de-al doilea laborator 5G din România vine la 2 ani de la deschiderea celui din Bucureşti şi face parte dintr-o iniţiativă internaţională a Grupului Orange ce urmăreşte dezvoltarea unei reţele extinse Orange 5G Lab în Europa, Africa şi Orientul Mijlociu. Laboratorul din Iaşi devine astfel al 18-lea deschis la nivelul Grupului Orange, iar în cei peste 2 ani de la debutul programului, peste 2.000 de companii au beneficiat de acces la resursele din Orange 5G Lab, iar peste 200 dintre acestea au primit sprijin pentru a-şi testa sau dezvolta serviciile lor bazate pe 5G.

Noul laborator 5G inaugurat în cadrul TUIASI va funcţiona în mod complementar cu cel din Bucureşti, însă o bună parte din activitatea sa va fi concentrată pe cercetarea şi dezvoltarea de soluţii destinate transportului şi mobilităţii viitorului. Astfel, Continental Iaşi şi Orange România lucrează la dezvoltarea unei soluţii pentru intersecţii inteligente ce va creşte siguranţa rutieră şi va pune bazele pentru conducerea autonomă.

Orange 5G Lab – spaţiul dedicat inovaţiei

Orange 5G Lab din Iaşi are în dotare tehnologii ce vor fi disponibile în reţeaua comercială în viitor, ce pot fi testate astăzi doar în mediu de laborator:

5G Standalone Virtualized User Plane Function - componenta locală care procesează traficul 5G şi realizează conexiunea cu reţeaua core din Orange 5G Lab Bucureşti;

5G New Radio - componenta de acces radio a infrastructurii 5G;

Open RAN & Open Core - separarea software-ului de hardware şi virtualizarea reţelei radio sau reţelei core ce permit rularea sistemului pe echipamente CoTS (Commercial-of-the-Shelf);

Edge Computing permite reducerea distanţei dintre utilizatori (aplicaţii) şi servicii (date) şi facilitează garantarea latenţelor şi debitului de transmisii, după cum sunt solicitate de servicii şi aplicaţii.

Arhitectura de telecomunicaţii disponibilă în laboratorul Orange 5G din Iaşi va deschide noi oportunităţi pentru business-urile din regiunea Moldovei, va contribui la economia regională şi va accelera digitalizarea mai multor sectoare economice cu ajutorul 5G, precum: automotive şi maşini autonome, oraşe inteligente, transport şi logistică, e-health, securitate cibernetică, tehnologie verde etc. De la deschiderea primului laborator 5G din ţară şi până în prezent, mai multe companii româneşti şi startup-uri au început dezvoltarea de proiecte 5G alături de Orange, ce vizează transport fluvial şi maritim coordonat de la distanţă, mobilitate urbană, agricultură de precizie sau viitorul colaborării în industria 4.0.

Interesul mediului antreprenorial pentru tehnologiile emergente precum 5G a fost evidenţiat şi în urma sondajului realizat în Europa de Grupul Orange la începutul acestui an. Astfel, 83% dintre companiile româneşti care au participat la studiu sunt de părere că tehnologia 5G le va îmbunătăţii afacerile, în timp ce 78% spun că se aşteaptă ca operatorul de telecomunicaţii să le ofere suport cu soluţii 5G. În acelaşi sondaj, 92% şi-au declarat interesul pentru programul Orange 5G Lab.

În prezent, reţeaua Orange 5G este disponibilă în 25 de oraşe de pe întreg teritoriul ţării, printre care: Arad (acoperit 100%), Bacău, Craiova, Braşov, Bucureşti (acoperit 100%), Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Sibiu şi Timişoara, dar şi în localităţi din judeţul Ilfov, staţiuni montane şi estivale.

„Lansarea Orange 5G Lab din Iaşi ne oferă şansa să aducem în prezent tehnologiile viitorului şi să oferim mediului academic, de business şi startup-urilor locale acces la o arhitectură de reţea unică în România, deschisă pentru testare. Resursele şi tehnologiile din acest laborator ne vor permite să dezvoltăm alături de parteneri şi cercetătorii din cadrul TUIASI, soluţii pentru sectorul automotive, pentru intersecţii mai sigure şi pentru mobilitatea urbană, în care incidentele sperăm să devină excepţie şi nu regulă.” a declarat Marius Maican, Chief Technology Officer, Orange România.

„Această colaborare cu ecosistemul economic local şi naţional are un triplu rol. În primul rând este accelerată transformarea în inovaţie a ideilor cercetătorilor şi studenţilor TUIASI. În al doilea rând, laboratorul este deschis comunităţii locale de inovare, putând activa ca platformă de testare pentru aplicaţii prototip venite din mediul antreprenorial. Apoi, infrastructura din laborator va oferi un consistent suport aplicativ pentru activităţile educaţionale în aria tehnologiilor de vârf, precum conectivitate 5G, IoT, prelucrarea distribuită a semnalelor sau inteligenţa artificială.” conf. univ. dr. ing. Simona Caraiman, prorector Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Împreună pentru intersecţii inteligente mai sigure

Centrul de cercetare şi dezvoltare Continental cu susţinerea Orange Business, a TUIASI şi a Primăriei Municipiului Iaşi lucrează la dezvoltarea de soluţii dedicate domeniului automotive şi la integrarea acestora în infrastructura rutieră specifică oraşelor inteligente.

Soluţia Smart Intersection, instalată în intersecţia Podu Roş din Iaşi are ca scop dezvoltarea de sisteme care permit vehiculelor automate şi conectate să-şi coordoneze comportamentul de conducere atunci când trec prin intersecţii inteligente. Aceasta va contribui la reducerea numărului de incidente şi la protejarea participanţilor vulnerabili la trafic, precum pietonii şi bicicliştii. Soluţia combină prelucrarea imaginilor video asistată de inteligenţa artificială cu beneficiile aduse de conexiunea la o reţea 5G şi o soluţie de tip edge-computing. TUIASI contribuie la aceasta soluţie prin dezvoltarea de algoritmi pentru detecţia şi localizarea participanţilor din trafic, dar şi prin cercetări referitoare la utilizarea tehnologiei 5G în astfel de scenarii.

Tehnologia 5G furnizată de Orange duce la îmbunătăţirea substanţială a soluţiei Smart Intersection prin caracteristicile specifice conectivităţii de ultimă generaţie, precum:

Latenţă ultra-scăzută şi fiabilitate ultra-înaltă necesare pentru a îmbunătăţi conducerea colaborativă;

Densitatea mare de conexiuni pentru o anumită zonă geografică şi fluxul ridicat de date ce facilitează colectarea şi partajarea informaţiilor în timp real;

Estimarea foarte precisă a poziţiei utilizatorilor mobili oferită de serviciile de localizare 5G care ajută la îmbunătăţirea siguranţei utilizatorilor vulnerabili din trafic.

„Proiectul de intersecţii inteligente din Iaşi demonstrează încă o dată cât de puternic este obiectivul Continental de Vision Zero - zero accidente fatale, zero accidente cu victime, zero accidente. Specialiştii din Continental Iaşi au contribuit la dezvoltarea de algoritmi şi funcţionalităţi care cresc siguranţa rutieră şi deschid drumul spre conducerea autonomă. Împreună punem viitorul în mişcare” a declarat Marian Petrescu, directorul sediului din Iaşi a Continental Automotive România.

Prezentă în Iaşi din 2006, compania Continental desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare a tehnologiilor de vârf din industria auto, cu accent pe dezvoltare de software, securitate cibernetică, conectivitate şi conducere autonomă. Cei peste 2000 de specialişti din Iaşi lucrează la proiecte dedicate oraşelor şi maşinilor inteligente, capabile să crească eficienţa, siguranţa şi confortul condusului.

