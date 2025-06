The Color Run revine la Iași!

Cunoscută în întreaga lume drept „The Happiest 5K on the Planet”, cursa The Color Run powered by Kaufland nu este despre viteză sau cronometru, ci despre bucuria de a fi împreună și de a celebra mișcarea în cel mai constructiv mod posibil. De aceea noi încurajăm și mersul pe traseu.

Pe 14 iunie, în inima orașului, Palatul Culturii devine centrul distracției și punctul de start pentru cei peste 2.500 de participanți de toate vârstele care vor porni într-o călătorie de 5 kilometri plină de culoare, zâmbete și momente memorabile.

Începând cu ora 12:00 vă așteptăm în zona de eveniment. La 13:30 începe încălzirea oficială iar de la ora 14:00 se dă stratul în reprize succesive. Totodată vă invităm să stați aproape de paginile noastre de Instagram și Facebook pentru a fi la curent curent cu tot ce se întâmplă pe durata evenimentului nostru și pentru a vă bucura la maxim de experiența The Color Run!

Tema pe care o avem în acest an este una deosebită iar toate activările sunt concepute în jurul numelui ”Amazing Tour”. Conceptul nostru este gândit ca o invitație la descoperire și joacă.

Împreună cu voi am ajuns la cea de-a 8-a ediție The Color Run organizată în Iași, o poveste care a început în 2017 și continuă an de an cu și mai multă energie, creativitate și momente de bucurie care au fost posibile numai datorită comunității.

The Color Run, un eveniment pentru toți

The Color Run este pentru copii, adolescenți, adulți și bunici. Pentru familii, pentru grupuri de prieteni, pentru colegii de la birou, pentru toți cei care iubesc mișcarea, dar mai ales pentru cei care își doresc să se bucure de prezent.

The Color Run nu este o competiție așa că te încurajăm să te bucuri de alergare în ritmul tău.

Traseul

The Color Run pornește și se încheie la Palatul Culturii și traversează străzile centrale ale Iașului pe care se regăsesc patru porți colorate și o poartă surpriză:

Poarta roșie – Kaufland

Poarta portocalie – Orange

Poarta albastră – Hervis

Poarta multicoloră – UniCredit Bank

Poarta surpriză – Dorna

În cazul în care te întrebai ce se întâmplă după ce treci linia de sosire și primești medalia, te anunțăm că începând cu ora 15:00 organizăm un mare party alături de prietenii noștri de la Kiss FM, iar între orele 15:30 și 16:00 vom face împreună celebrul nostru nor de pudră colorată.

*pudra The Color Run este în esență compusă din amidon de porumb alimentar

Detalii pentru înscriere în The Color Run

Prețul pentru participare este de 170 de lei iar copiii sub 7 ani pot participa gratuit însoțiți obligatoriu de un adult. În prețul plătit, pe lângă medalia de la final, fiecare participant primește un kit special care conține:

Tricou alb oficial The Color Run

Număr de concurs

Bandană

Tatuaje temporare

Plic cu pudră colorată

Alte surprize oferite de partenerii noștri

Tricoul din kit este obligatoriu pentru accesul în zona de eveniment

Acest eveniment nu ar fi fost posibil fără partenerii noștri: Kaufland; Kiss FM; Orange; Hervis; UniCredit Bank; Dorna; Ursus Cooler; Leroy Merlin; Autonom; Elmiplant Sun; SanoVita; VEO; VOR; Chio; World Class; Palas Mall; Asociația Magic.

Ne vedem pe 14 iunie la Palatul Culturii!