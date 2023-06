A murit Harry Markovitz. Laureat al Premiului Nobel, economistul a revoluţionat lumea finanţelor

Harry Max Markowitz, economistul american care a declanşat o revoluţie în finanţe, răsturnând gândirea tradiţională despre cumpărarea de acţiuni şi câştigând Premiul Nobel pentru Ştiinţe Economice pentru munca sa de pionierat, a murit într-un spital din Santa Monica, California, la vârsta de 95 de ani.

Anunţul dispariţiei, care a avut loc joi, 22 iunie, a fost dat abia ieri de Mary McDonald, asistenta de multă vreme a profesorului Markowitz, precizând că decesul a fost cauzat de pneumonie şi sepsis.

Născut la Chicago pe 24 august 1927 şi absolvit în economie la universitatea oraşului său, Markowitz a fost profesor la Wharton School din Philadelphia, la Universitatea California din Los Angeles şi la Universitatea Rutgers din New Brunswick din New Jersey, încheind cariera ca profesor. de Finanţe şi Economie la Colegiul Baruch din New York.

Pentru teoria sa modernă a portofoliului, cu care a răsturnat abordarea tradiţională a achiziţiei de acţiuni prin examinarea relaţiei dintre risc şi rentabilitate, Markowitz a primit Premiul Nobel pentru Economie în 1990, împreună cu alte două somităţi din SUA, economiştii Merton Miller şi William F. Sharpe.

Contribuţia lor combinată a demarat ceea ce ştim astăzi ca economie financiară, un domeniu de studiu separat. Markowitz a dezvoltat teoria portofoliului, care a căutat modalităţi de optimizare a rentabilităţii investiţiilor, la începutul anilor 1950, odată cu publicarea articolului Portfolio selection în Journal of Finance (1952), extins ulterior în volumul „Portfolio selection: efficient diversification of investments (1959)”.