Adio „ALL INCLUSIVE” nelimitat? Țară preferată de români pentru concedii schimbă regulile meselor în sistmul sistemul hotelier

Potrivit raportului Fundației Turce pentru Prevenirea Risipei, în Turcia se irosesc anual în medie 23 de milioane de tone de alimente, iar aproximativ 35% din fructe și legume ajung la gunoi înainte de a fi puse pe masă. Această risipă, care alimentează și inflația alimentară, a determinat Consiliul Prezidențial pentru Politici Agricole și Alimentare să acționeze, scrie presa locală.

Consiliul a pregătit un raport amplu privind combaterea risipei, care va fi prezentat președintelui Recep Tayyip Erdoğan. Odată ajuns în Parlament, pachetul legislativ ar urma să elimine obligativitatea impusă de unele localuri privind numărul de porții la micul dejun all inclusive, ultra all inclusive sau „serpme” (servit cu multe preparate la masă).

Jumătate din micul dejun ajunge la gunoi

Fenomenul micului dejun „serpme”, devenit popular în ultimii ani, a ajuns să fie perceput de mulți drept o corvoadă. Restaurantele care nu acceptă să servească două porții pentru trei persoane și impun comenzi în funcție de numărul clienților îi nemulțumesc pe oameni și cresc risipa.

Ramazan Bingöl, membru al Consiliului Prezidențial pentru Politici Agricole și Alimentare și președinte al Asociației Tuturor Restaurantelor și Hotelierilor din Turcia (TÜRES), afirmă că 50% din preparatele servite la astfel de mic dejun ajung la gunoi. „Această risipă este amplificată de obligativitatea localurilor de a servi în funcție de numărul de persoane. De exemplu, trei sau patru prieteni se pot sătura lejer cu două porții, însă multe localuri impun porții suplimentare. Multe dintre preparate rămân neatins pe masă și se aruncă direct”, a spus el.

În ceea ce privește bufeturile din hoteluri, Bingöl afirmă că acestea reprezintă, de asemenea, o sursă majoră de risipă: „Oamenii iau câte puțin din toate, dar nu mănâncă tot. Astfel, milioane de lire sunt aruncate la gunoi. Pentru a lupta cu inflația alimentară, trebuie să prevenim risipa.” Raportul va fi finalizat în două luni și prezentat mai întâi președintelui, apoi instituțiilor competente.

Schimbări prin lege de la all inclusive la à la carte

Dacă raportul va fi dezbătut în Parlament, unele măsuri vor fi implementate prin lege. „Sistemul all inclusive din hoteluri ar putea fi înlocuit cu unul tip „à la carte”. Clientul va comanda exact cât dorește să mănânce. În loc să ia din toate și să lase în farfurie, își va alege ce îi trebuie pentru a se sătura.

În restaurante și cafenele, în baza unei reglementări legale, nu se va mai putea impune un număr de porții în funcție de clienți. Dacă trei persoane cer un mic dejun pentru două persoane, localul va trebui să accepte. Dacă refuză, clientul va putea sesiza Ministerul Comerțului, iar localul va primi amendă”, a explicat Bingöl.

Nu se va mai arunca mâncarea

Raportul include și măsuri privind animalele fără stăpân. Se subliniază că nu este permisă aruncarea mâncării pe stradă sub pretextul hrănirii animalelor. Aceasta murdărește orașul, favorizează răspândirea bacteriilor și îmbolnăvește animalele. „Niciun stat european nu permite aruncarea mâncării pe stradă pentru animale. Acest lucru afectează și echilibrul natural”, a spus Bingöl.

El propune ca resturile alimentare și pâinea să fie colectate și trimise la adăposturi pentru animale, dar precizează că cel mai important este să prevenim apariția risipei.

12 milioane de pâini la gunoi în fiecare zi

În Turcia, zilnic se aruncă 12 milioane de pâini, ceea ce înseamnă că se irosește atât munca agricultorului, cât și a brutarului. „Condițiile climatice fac agricultura tot mai dificilă, iar lumea se confruntă cu riscul unei crize alimentare globale. În timp ce noi aruncăm pâinea, sute de milioane de oameni suferă de foame. În localuri, porțiile de pâine ar trebui limitate și completate doar la cerere”, a spus Bingöl.

23 milioane de tone de alimente irosite anual

Datele Fundației Turce pentru Prevenirea Risipei arată: