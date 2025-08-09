Salariul minim în Europa: Ce țări se află în top și unde se situează România

Euronews trece în revistă țările din UE unde salariile minime sunt cele mai mici și cele mai mari, iar în acest top se află și România, în calitate de stat membru al blocului comunitar.

În iulie 2025, salariul minim lunar înainte de deduceri în UE varia de la 551 de euro în Bulgaria la 2.704 euro în Luxemburg, potrivit datelor Eurostat. Dintre țările membre, Italia, Danemarca, Suedia, Austria și Finlanda nu au stabilit un salariu minim național.

Cele mai mari salarii minime

Cu excepția Franței, care oferă 1.802 de euro, toate celelalte țări din grupul cel mai ridicat plătesc peste 2.000 de euro salariu minim lunar. Pe lângă Luxemburg, acestea includ Irlanda (2.282 de euro), Țările de Jos (2.246 de euro), Germania (2.161 de euro) și Belgia (2.112 de euro).

Grupul mediu, între 1.000-1.500 de euro

În această categorie intră Spania (1.381 euro), Slovenia (1.278 euro), Polonia (1.100 euro), Lituania (1.038 euro), Grecia (1.027 euro), Portugalia (1.015 euro) și Cipru (1.000 euro). Mai multe țări din grupul mediu se situează puțin peste pragul de 1.000 de euro.

În ce țări sunt salariile mici

În această categorie întâlnim țările în care salariul minim se situează între 600 de euro și 999 de euro. Croația (970 de euro), Malta (961 de euro), Estonia (886 de euro), Cehia (841 de euro), Slovacia (816 euro), Letonia (740 de euro), Ungaria (727 de euro), Muntenegru (670 de euro) și Serbia (618 de euro ) aparțin acestui grup.

De asemenea, și România se află în acest grup, cu un salariu minim de 797 de euro.

Ultima categorie este cea în care intră țările cu salariile foarte mici și este formată în principal din țări candidate la aderarea la UE. Grupul include Macedonia de Nord (584 de euro), Turcia (558 de euro), Bulgaria (551 de euro), Albania (408 de euro), Moldova (285 de euro) și Ucraina (164 euro).