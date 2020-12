Aglomeraţie în mall-uri în ultimul weekend înaintea Crăciunului. Bugetul mediu alocat

Este ultimul weekend înainte de Crăciun şi mall-urile s-au umplut de oameni. Bugetul mediu va fi de 1059 de lei anul acesta, conform Reveal Marketing Research. Unele magazine au avut chiar coadă întinsă pe holurile mall-ului. Anul acesta, cumpărăturile online au fost îmbinate cu cele fizice.

„Am făcut cumpărături până acum. Acum am venit doar pentru mâncare şi să schimb un produs pentru care nu găsisem mărimea potrivită. Nu ţin cont de buget neapărat. Dacă găsesc ceva ce îmi place şi este potrivit pentru persoana potrivită, e ok”, povesteşte Raluca.

„Cam astăzi am cumpărat tot ce trebuia şi mai avem puţine cumpărături. Am venit în magazin să alegem. Am luat în general haine şi am vrut să fie mărimile potrivite şi culorile pe care le doresc cei dragi”, spune şi Andrei.

Anamaria Dobrotă este medic specialist în boli infecţioase. Îţi spune că este important să fii organizat. Pe lângă purtarea măştii şi igiena mâinilor, iată ce mai recomandă:

„Cel mai important este să fim organizaţi. Trebuie să ştim de acasă exact de ce avem nevoie. Ce se poate cumpăra prin alte metode, online, să apelăm la lucrul acesta. Să încercam să nu mergem toată familia. Limităm cât mai mult timpul petrecut şi în magazin”; sfătuieşte Anamaria Dobrotă.