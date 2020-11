Al doilea val al crizei financiare în Europa. Care sunt soluţiile şi cât a cheluit România până acum, faţă de alte ţări europene

Al doilea val de criză pândeşte economia întregii Europe. Un nou lockdown al marilor economii din Uniunea Europeană înseamnă pierderi şi pentru economia noastră. Până acum, statele au luat măsuri fără precedent ca să-şi resusciteze bugetele.

Banca centrală a Angliei, de exemplu, va pompa încă 195 miliarde de dolari în economie. Şi Statele Unite au cheltuit o sumă uriaşă în criză: 2.300 de miliarde de dolari.

La rândul ei, Germania a adoptat un pachet de sprijin pentru protejarea locurilor de muncă şi sprijinirea companiilor. Noi am cheltuit în primele luni de criză aproape 5 miliarde de euro pentru măsurile de combatere a pandemiei. Asta înseamnă 2% din Produsul Intern Brut, mult mai puţin decât alte state.

Îţi reamintesc că şi Uniunea Europeană a venit în ajutor cu un plan de 750 de miliarde de euro pentru redresarea economiei. Banii au fost împărţiţi statelor membre, în funcţie de cât de grav au fost de afectate.

Adrian Codîrlaşu, vicepreşedinte CFA România: Cu cât o monedă este mai acceptată mai mult la nivel global, cu atât banca centrală respectivă poate emite mai mult. De ce? Pentru că este cerere globală, iar în timp de criză tocmai că se cer monedele credibile, cum este dolarul, cum este euro. Noi nu putem emite bani în acest mod. Şi mai mult, noi am plecat cu un handicap extrem de mare. Am intrat în această criză cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Am avut peste 4% anul trecut. Vine valul II şi vedem că multe ţări din UE şi cele mai mai mari ţări intră în lockdown. Asta înseamnă scădere economică şi contagiune la nivelul întregii UE.