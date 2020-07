Alexandru, însoţitor de zbor în Abu Dhabi, investeşte cu toată încrederea în criptomonede: ”Sunt o investiţie de backup”

Alexandru are 26 de ani şi este însoţitor de zbor la o companie de lux din Abu Dhabi. Ajunge săptămânal în cele mai exotice locuri însă mai are o pasiune, investiţia în criptomonede.

”Sunt unul dintre micii investitori, am investit aproximativ 6000 de euro în criptomonede. Prima oară am investit acum 2 ani de zile. În momentul de faţă am vreo 10, 12 criptomonede. De exemplu, Ripple, Litecoin, Ethereum, Cardano, mai multe. Asta pe lângă Bitcoin. Îmi ţin criptomonedele ca pe o investiţie de backup. Criptomonedele au ceva special, au ceva special şi cred că este o direcţie la care ne îndreptăm cu toţii”, a declarat Alexandru Perţe – însoţitor de zbor.