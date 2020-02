Amenda primită de Apple după ce a încetinit intenţionat performanţele modelelor mai vechi de iPhone

Compania americană de tehnologie Apple a fost amendată cu 27,4 milioane de dolari pentru că a încetinit în mod deliberat performanţele modelelor mai vechi ale telefoanelor iPhone fără a face acest lucru cunoscut utilizatorilor, a anunţat vineri autoritatea pentru concurenţă din Franţa, transmite BBC.

În 2017, Apple a confirmat că a încetinit performanţele unor modele de iPhone mai vechi printr-un update de soft, dar a spus că a făcut-o pentru a "prelungi durata de viaţă a dispozitivelor". Unii utilizatori s-au plâns că telefonul lor se închidea brusc şi au acuzat compania că încetineşte dispozitivele vechi pentru a-i convinge pe utilizatori să-şi cumpere un model nou.

Compania a spus la rândul ei într-un comunicat că a rezolvat disputa cu autorităţile franceze.

Unul din motivele deciziei de a sancţiona Apple a fost faptul că nu şi-a informat utilizatorii că stabileşte un plafon pe performanţele telefoanelor ca să prelungească viaţa acestora. Mai mulţi clienţi au confirmat de-a lungul timpului că o simplă schimbare de baterie ar fi îmbunătăţit performanţele dispozitivelor. Este posibil ca unii clienţi să-şi fi cumpărat telefoane noi deşi cele pe care le aveau funcţionau fără probleme.

Autoritatea franceză pentru concurenţa a mai notat într-o declaraţie că utilizatorii iPhone nu pot să revină la o versiune de soft anterioară, ceea ce înseamnă că aceştia nu au avut cum să ridice funcţia de plafonare a performanţelor.

„Neinformarea consumatorilor a reprezentat, folosind omisiunea, o practică de business înşelătoare”, arată autoritatea franceză.

De când a confirmat practica în 2017, Apple a folosit-o pe mai multe modele de iPhone printre care iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7 şi 7 Plus, iPhone 8 şi unele modele 8 Plus precum şi unele modele de iPhone X care utilizează sistemul iOS 12.1 sau versiuni mai noi. Strategia a fost implementată şi pentru iPhone XS, XS Max şi XR cu sisteme iOS 13.1 sau mai noi.

Plafonul pe performanţe devin activ doar în momentul în care bateria începe să se degradeze, iar iOS oferă acum informaţii mai clare despre când intră în vigoare sistemul de management al performanţei.

