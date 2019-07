Analiştii financiari cred că euro va depăşi 4,82 lei în următoarele 12 luni şi estimează o rată a inflaţiei de 4,05%

Analiştii financiari estimează deprecierea monedei naţionale în următoarele 12 luni, la o medie de 4,8262 lei/euro, şi o rată medie a inflaţiei de 4,05%, arată Indicatorul de Incredere Macroeconomică al CFA Romania.

În luna iunie 2019, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA România a scăzut faţă de luna anterioară cu 0,6 puncte până la valoarea de 50,9 puncte (faţă de aceeaşi lună a anului anterior, Indicatorul a crescut cu 7,2 puncte), această evoluţie datorându-se componentei de anticipaţii a indicatorului.

Astfel, indicatorul conditiilor curente a crescut fata de luna anterioară cu 2,2 puncte, pana la valoarea de 60,5 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul conditiilor curente a scazut cu 1,4 puncte). Indicatorul anticipatiilor a scazut cu 2,0 puncte pana la valoarea de 46,1 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul anticipatiilor a crescut cu 11,4 puncte).

În ceea ce priveste cursul de schimb, 71% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,7810 lei/euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,8262lei/euro.

„Cred că cursul va merge către 4,8 lei/ euro şi apoi, gradual, se va deprecia. Având în vedere diferenţa de inflaţie dintre România şi Uniunea Europeană care se duce în cursul de schimb şi deficitul de cont curent, aceşti doi factori pun presiune, pe termen mediu, pe depreciere. Văd o depreciere uşoară, nu o apreciere sau o stagnare“, a spus recent Adrian Codîrlaşu, preşedintele CFA - Asociaţia Analiştilor Financiari, în cadrul emisiunii de business ZF Live.

Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (iulie 2020/iulie 2019) a inregistrat o valoare medie de 4,05%.

Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica, a fost lansat de catre CFA Romania in luna mai 2011 si reprezinta un indicator prin intermediul caruia asociatia doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an.



