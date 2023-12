Analiză: Evoluţia pieţei auto second hand frânează în 2023. Preţurile, mai mari cu aproape 2000 de euro

„Evoluţia pieţei auto second hand din România frânează în 2023. Creşterea preconizată pentru anul acesta este de doar 1 – 2%, la un volum care, însă, ar putea depăşi, pentru prima oară în istorie, 320.000 de maşini second hand înmatriculate, potrivit unei analize Instant.ro”, potrivit unui comunicat de presă.

O altă premieră, cea care dă cel mai mare impact din 2023 în piaţa de maşini rulate din România este preţul.

„Maşinile second hand au atins anul acesta cel mai mare preţ din toate timpurile. Costul mediu al maşinilor second hand a crescut cu aproximativ 18% faţă de anul 2022, la peste 12.800 de euro. Astfel, practic, maşinile second hand s-au scumpit, în medie, cu peste 1.850 de euro în 2023 faţă de 2022. Creşterile de preţ au la bază o contracţie a ofertei de maşini second hand în piaţa din România, combinată cu o inflaţie mai mare, dar şi cu o ofertă redusă de maşini noi disponibile pentru ridicare imediată. Iar timpii de aşteptare în creştere pentru livrarea maşinilor noi au determinat reorientarea românilor către achiziţia de maşini la mâna a doua. Majorările de preţ sunt şi mai mari atunci când vine vorba de categoria de maşini căutată cel mai mult de români: autovehicule mai noi de 10 ani şi cu mai puţin de 150.000 rulaţi. Trendul de creştere aici este mai accelerat, preţul mediu urcând la 21.450 de euro în 2023, versus 17.880 de euro, un an mai devreme, creşterea depăşind aici 20%”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, în pofida predominanţei dieselului, anul 2023 a marcat o creştere notabilă a interesului pentru motoarele pe benzină, acestea fiind percepute ca fiind mai fiabile. Iar în contextul preocupărilor de mediu, cererea pentru maşinile electrice şi hibride a crescut considerabil, indicând o schimbare în atitudinea consumatorilor faţă de sustenabilitate.

Dacia, Tesla şi Volkswagen conduc segmentul de vehicule electrice second-hand, arătând o adaptare a pieţei la noi tehnologii.

La nivelul întregii pieţe, Volkswagen, BMW, Audi, Renault şi Mercedes, urmate de Ford şi Skoda au fost anul acesta mărcile de maşini rulate preferate de români.

„Modelele Dacia sunt preferate de români cu precădere atunci când vine vorba de achiziţia unei maşini noi. Pe segmentul second hand, însă, Dacia Duster se vinde mai bine în comparaţie cu Dacia Logan, iar modelele SUV de la Hyundai (Tucson şi Santa Fe) şi Toyota RAV 4 au prins avans faţă de berlinele vândute de aceleaşi mărci, precum i20, i30, respectiv Avensis şi Corolla. Totodată, Maşinile Nissan au înregistrat o creştere semnificativă în preferinţele consumatorilor, aşteptându-se ca această tendinţă să continue şi în 2024. Anul acesta s-au schimbat şi preferinţele în materie de volum. Tot mai mulţi români care optează pentru achiziţia unei maşini rulate se îndreaptă către SUV-uri (Sport Utility Vehicle), datorită îmbinării spaţiului util al unui break cu capacităţi pentru teren accidentat”, mai arată sursa citată.