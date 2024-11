Analiză. Peste 5.200 de companii - IMM-uri şi corporate - au fost finanţate de BCR în 9 luni

Sergiu Manea, CEO: „Calitatea activelor şi extinderea bilanţului în sectoare strategice – precum energia, agricultura şi producţia industrială – ne confirmă încrederea de care beneficiem“. BCR susţine că a aprobat în 9 luni/2024 credite noi pentru companii de 10,5 mld. lei, din care circa 29% sunt destinate investiţiilor. Pe retail, BCR a dat credite noi pentru persoane fizice şi microîntreprinderi de 12,4 mld. lei în 9 luni/2024, cu o creştere a stocului de credite acordate microîntreprinderilor de aproape 28% an pe an. Venitul net din dobânzi al BCR a crescut cu 19% faţă de 9 luni/2023, la 3,2 mld. lei.

Grupul BCR, care in­clu­de a doua cea mai mare bancă de pe piaţa românească du­pă active, a obţinut în pri­mele nouă luni din 2024 un profit net de 2,2 mld. lei (446 mil. euro), în creştere cu 30% faţă de câştigul din primele nouă luni din 2023, în condiţiile creşterii creditării şi a veniturilor. Banca susţine că a înregistrat o performanţă operaţională îm­bunătăţită, susţinută de un volum mai mare de afaceri cu clienţii.

La finalul primelor nouă luni din acest an, portofoliul total de credi­te acordate de BCR a ajuns la o viteză de circa 13% an pe an, până la 64,2 mld. lei, ascensiune susţi­nută în principal de creşterea puternică a creditării retail. Comparativ cu nivelul din decembrie 2023, soldul creditelor BCR avea în 9 luni/2024 un avans de 9,3%.

BCR susţine că a acordat în 9 luni/2024 pe segmentul retail credite noi pentru per­soa­ne fizice (credite ipo­tecare şi de con­sum) şi microîntre­prin­deri de 12,4 mld. lei, cu o creş­tere a stocului de credite acordate microîntre­prinderilor de aproape 28% an pe an.