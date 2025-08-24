Spotify pregătește noi scumpiri, dar promite și funcții suplimentare

Alex Norström, co-președinte și director comercial al Spotify, a spus pentru Financial Times că majorările de preț fac acum „parte din arsenalul nostru”, după mulți ani în care au rămas neschimbate.

El a subliniat însă că aceste scumpiri vor fi însoțite de noi servicii și funcții pe care platforma le pregătește.

Spotify a început să majoreze prețurile acum doi ani, o mișcare salutată de investitori care voiau ca firma să se concentreze pe profitabilitate după ce foarte mult timp s-a concentrat pe extinderea bazei de abonați. Scumpirile și reducerile de costuri au dus la primul profit anual al companiei în 2024.

La începutul acestei luni, compania a anunțat că, din septembrie, abonamentele premium se vor scumpi în anumite țări. Vestea a urcat acțiunile Spotify cu aproape 10%.

„Majorările și ajustările de preț fac parte din instrumentele noastre de business și le vom aplica atunci când are sens”, a spus Norström.

El a adăugat că Spotify va „continua să adauge valoare” pentru utilizatori în paralel cu scumpirile și că „în esență, vrem ca și consumatorul să aibă de câștigat”.

În ciuda creșterilor de preț, oamenii continuă să se aboneze, a mai spus Norström, precizând că platforma „câștigă cotă de piață”.

„Puțin peste 3% din populația lumii ne plătește regulat… cred că există încă un potențial uriaș” pentru extinderea bazei de abonați, a concluzionat el.

Luna trecută, Spotify a anunțat că numărul de abonați a crescut cu 12% în ultimul an, ajungând la 276 de milioane, în timp ce numărul utilizatorilor activi lunar a urcat cu 11%, la 696 de milioane, peste așteptări.

Norström a declarat că, în cele din urmă, platforma țintește 1 miliard de utilizatori.