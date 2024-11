Analiză: România are cele mai mici venituri bugetare în PIB din taxe şi contribuţii

Ziarul Financiar încearcă să răspundă la întrebarea de ce România are cele mai mici venituri bugetare în PIB din taxe şi contribuţii, din UE, cu excepţia Irlandei. În plus, Irlanda are şi unele din cele mai mici rate de impozitare.