Aurul sparge recordul de 3.500 dolari pe uncie, pe fondul zvonurilor privind tarifele SUA pentru lingouri / Ar putea fi începutul declinului pentru Elveția

Prețul contractelor futures (contracte la termen) pentru aur a atins un nivel record, depășind 3.500 de dolari pe uncie, pe fondul zvonurilor că Statele Unite au impus un tarif pentru lingourile de aur de un kilogram. Ulterior, cotația a scăzut după ce Casa Albă a promis clarificări, scrie Baha.

În același timp, persistă incertitudinea cu privire la noile măsuri americane, existând informații că tariful de 39% impus anterior Elveției se aplică și lingourilor de 100 de uncii troy provenite din această țară.

Măsura ar putea exercita o presiune semnificativă asupra industriei aurului, întrucât Elveția rămâne unul dintre cei mai mari exportatori de lingouri către SUA, aurul reprezentând 27% din exporturile sale totale anul trecut.

Asociația Elvețiană a Metalelor Prețioase a avertizat că noile taxe americane ar putea afecta negativ „fluxul de aur fizic”. Vineri, prețul aurului se situa la 3.398,29 dolari pe uncie, iar contractele futures pentru septembrie erau în creștere cu 1,14%, tranzacționându-se la 3.448,80 dolari pe uncie.

SUA ar fi introdus tarife vamale la importurile de lingouri de aur