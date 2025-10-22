Antreprenorii mici și mijlocii, împreună cu autoritățile locale, ar putea primi sprijin de la Ministerul Finanțelor 

Într-o întâlnire de lucru desfășurată marți, între ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și conducerea BID, au fost analizate programele existente și prezentate noi mandate de intervenție pentru susținerea investițiilor strategice, se arată într-un comunicat al ministerului, remis miercuri.

„Am solicitat conducerii Băncii de Investiţii şi Dezvoltare să accelereze implementarea programelor, astfel încât produsele de garantare să fie active pe piaţă în cel mai scurt timp. Este esenţial ca finanţările să ajungă rapid şi eficient la beneficiarii finali — IMM-uri, autorităţi publice locale şi companii din subordinea acestora – pentru ca efectele pozitive să se resimtă în economie începând cu anul 2026. În paralel, trebuie să consolidăm disciplina fiscală şi credibilitatea României pe pieţele internaţionale, pentru a susţine stabilitatea macroeconomică şi a proteja ratingul investiţional”, a declarat ministrul Nazare.

Directorul general al BID, Dan Sandu, a precizat că banca va acționa cu prioritate pentru mobilizarea capitalului și sprijinirea proiectelor locale, asigurând implementarea rapidă a instrumentelor financiare și generarea de efecte reale în economie.

Produsele financiare active sau aflate în implementare sunt următoarele:

• IMM-uri: prin garanția de portofoliu, aproximativ 26.000 de companii vor putea accesa finanțări în următorii trei ani, valoarea totală estimată fiind de 12,6 miliarde lei, din care 8,8 miliarde lei reprezintă garanții gestionate de BID.

• Autorități locale și companii subordonate: garanții individuale cu buget de 2,2 miliarde lei pentru următorii trei ani.

• Creditare directă pentru entități publice, inclusiv asistență tehnică printr-o linie de finanțare de la Banca Europeană de Investiții.

BID gestionează și fonduri europene, cum ar fi Fondul de Participare Regională, cu alocare totală de peste 233 milioane euro, pentru sprijinirea investițiilor IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Sud-Est și București-Ilfov, prin împrumuturi cu dobândă redusă și granturi de până la 40% din valoarea finanțării.

Potrivit comunicatului, mandatele în analiză sunt:

• Fondul de Modernizare: investiții în rețelele de distribuție a energiei și garanții pentru IMM-uri ce investesc în retehnologizare și eficiență energetică.

• Fondul Social pentru Climă: dedicat microîntreprinderilor vulnerabile și sociale.

• Fondul de Tranziție Justă: prin împrumuturi subvenționate cu capital rebate.

Implementarea programelor este planificată astfel încât BID să finalizeze selecția intermediariilor până la sfârșitul anului 2025, să lanseze tranzacțiile partenere între noiembrie-decembrie 2025 și începutul anului 2026 și să asigure monitorizarea și raportarea continuă către beneficiari și public.