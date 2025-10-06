Raluca Turcan acuză ANAF de dublă măsură: Antreprenorii mici primesc amenzi, somații și popriri pentru câteva mii de lei

„Procurorul-șef al DNA a spus recent că, anul trecut, ANAF a trimis doar patru sesizări privind cazuri de evaziune fiscală. Doar patru. O cifră rușinos de mică, într-o economie în care evaziunea din Romania este una dintre cele mai mari la nivel european. În timp ce firmele mari par să plutească nederanjate, mii de antreprenori mici primesc somații, popriri și amenzi pentru întârzieri de câteva sute de lei. Se creează astfel o dublă măsură: statul e vigilent doar cu cei care n-au cum să se apere”, a scris Turcan pe Facebook.

Potrivit deputalului PNL, ANAF trebuie să-și facă treaba: „Nu să vâneze contribuabili mici. Să meargă după marile fraude. Să fie obligat prin lege și control independent să sesizeze cazurile grave de evaziune. Să devină transparent: câte sesizări face, câte anchete se deschid, câte ajung în instanță și ce rezultate au. Iar firmele mici și mijlocii – coloana vertebrală a economiei românești, sa nu fie sufocate de birocrație și abuzuri. Peste 13.000 de firme și-au suspendat activitatea doar în primele opt luni din 2025. Magazine locale, service-uri, mici afaceri de familie, care nu au mai făcut față taxelor, birocrației și inflației”.

Conform Ralucăi Turcan, în România de azi, un IMM poate fi „executat fiscal peste noapte, în timp ce evaziunea mare e lăsată neatinsă. Nu mai e nevoie de taxe mai mari, ci e nevoie ca ANAF să-și facă datoria. Să lupte cu adevărata evaziune, nu cu cei care încă mai încearcă să țină economia vie”.