Aproape o tonă de tutun deținut și prelucrat ilegal a fost descoperit la o grupare clandestină din Călărași

Opt inculpați au fost trimiși în judecată într-un dosar vizând prelucrarea și deținerea ilegală de tutun.

Procurorii au stabilit că în acest caz este vorba despre un prejudiciu de aproape 2 milioane de lei.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a opt inculpați.

Este vorba despre infracțiunile de „producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă în formă continuată – 7 inculpați, dintre care unul în stare de recidivă și deținere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, 400 țigări de foi de 3 grame, 200 țigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, peste 300 litri – o inculpată.

„Activități clandestine în mod repetat”

Potrivit anchetatorilor, „în perioada februarie – august 2023, inculpații au desfășurat, în mod repetat, activități clandestine de prelucrare a unor cantități de tutun frunză, introdus fraudulos în România de către cetățeni bulgari și români, tutun ce a fost transportat direct la locația de prelucrare situată într-o comună din județul Călărași, unde a fost identificat un utilaj de prelucrare, ori pe care l-au preluat personal de la locațiile primare de descărcare”.

Ulterior tutunul era mărunțit cu utilaje speciale, obținându-se astfel tutun pentru fumat în cantități de peste 1 kg, pe care inculpații îl comercializau, au mai transmis anchetatorii.

Prejudiciu de aproape 2 milioane de lei

„Tutunul astfel obținut și care poate fi fumat fără o prelucrare ulterioară este supus accizării, iar prin activitatea infracțională menționată a fost cauzat un prejudiciu 1.833.811,8 de lei bugetului de stat, după cum rezultă din rechizitoriu.

Procurorul de caz a solicitat instanței de judecată menţinerea măsurilor asiguratorii dispuse în cauză, respectiv a sechestrului asigurator instituit asupra unor bunuri aparținând unui inculpat, precum și confiscarea specială a mai multe bunuri, printre care 843,236 kg tutun mărunțit și 395 kg tutun frunze, cantități ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare si reținute de către inspectorii vamali”, au precizat anchetatorii.

Rechizitoriul a fost transmis Judecătoriei Călărași.